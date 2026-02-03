  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ömer Gülhan Giriş Tarihi:

Türkiye için olay S-400 açıklaması! 'Bu zor' diyerek ilan ettiler

Türkiye'nin ısrarla sahip olmaya devam edeceğini duyurduğu S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Bilindiği üzere Türkiye'nin envanterinde yer alan S-400'ler için 'hangarda, kullanılmıyor' gibi mesnetsiz suçlamalar yapılıyor. Hükümet ise S-400'lerin aktif durumda olduğunu ve olası saldırı anında kullanılacağını bildiriyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan S-400'lerle ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Barrack, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesinin zor olduğunu kaydetti.

S-400 meselesinin iki ayrı başlık altında ele alındığını vurgulayan Barrack, bunlardan ilkinin işletilebilirlik (operability) olduğunu, bu konunun Türkiye tarafından çözüldüğünü belirtti. Asıl zorlu başlığın ise sahiplik (possession) meselesi olduğunu ifade etti.

Barrack, "S-400 konusunda iki gereklilik var… işletilebilirlik, bunu çözdüler; bir de sahiplik, o biraz daha zor" dedi.

Barrack, mevcut tabloya ilişkin kişisel değerlendirmesini de paylaşarak, sürecin yakın vadede ilerleyebileceğini söyledi.

