  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı! Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı Yapay zeka paraya doymuyor Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var! Faruk Akşit TB3 motoruyla için ‘Şans olabilir’ dedik, ikinci defa aynı teste soktuk' dedi ve sonucu Türkiye'ye duyurdu Türkiye için olay S-400 açıklaması! 'Bu zor' diyerek ilan ettiler Epstein belgelerinde gündem olacak detay ortaya çıktı: Türkler içeride darbe artık mümkün değil
Teknoloji-Bilişim
11
Yeniakit Publisher
Yapay zeka paraya doymuyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yapay zeka paraya doymuyor

TBMM Yapay Zeka Raporu’nda, yapay zekadaki (YZ) hızlı teknolojik ilerleme ve geniş uygulama imkanlarının dünya genelinde bir girişim patlamasına yol açtığı vurgulanırken şunlar kaydedildi:

#1
Foto - Yapay zeka paraya doymuyor

“2021 yılında küresel yapay zeka girişim yatırımları bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 66 milyar dolar bandını aşmış ve rekor kırmıştır.

#2
Foto - Yapay zeka paraya doymuyor

65 yapay zeka girişimi ‘unicorn’ mertebesine (1 milyar dolar üstü değerleme) çıkarak bir önceki yıla göre yüzde 442 artış göstermiştir. 2023’te dünya çapında yapay zeka girişimleri yaklaşık 50 milyar dolar yatırım çekmiş, 2024’ün ilk yarısında ise 100 milyar doların üzerinde fon akışı gerçekleşmiştir.

#3
Foto - Yapay zeka paraya doymuyor

ABD (özellikle Silikon Vadisi), Çin (Pekin, Shenzhen gibi merkezler), Kanada (Toronto, Montreal) ve Avrupa’nın bazı şehirleri (Londra, Berlin, Paris) YZ girişimlerinin kümelendiği başlıca bölgelerdir.”

#4
Foto - Yapay zeka paraya doymuyor

Raporda, Türkiye’deki yapay zeka girişim ve yatırımları ile uygulanan destekler de anlatıldı. Türkiye’nin yapay zeka girişimleri ekosisteminde son yıllarda önemli adımlar attığı vurgulandı.

#5
Foto - Yapay zeka paraya doymuyor

2024 yılı itibarıyla sadece İstanbul’da yapay zeka ürünü veya hizmeti geliştiren 350’den fazla girişimin faaliyet gösterdiği ve yapay zeka pazarı büyüklüğünün 500 milyon dolar civarında olduğu kaydedildi.

#6
Foto - Yapay zeka paraya doymuyor

Özel sektörün yanı sıra kamunun da yapay zeka girişim ekosistemini desteklemeye odaklandığı kaydedilen raporda, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin raporuna göre, Türkiye’deki girişim sermayesi ekosistemi, 2018-2024 yılları arasında toplam büyüklüğü 1 milyar doları aşan 399 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kuruluşuyla önemli bir büyüme kaydetmiştir.

#7
Foto - Yapay zeka paraya doymuyor

Yapay zekâ alanında ise Türkiye’de 803 aktif yapay zekâ girişimi bulunmakta olup, 2024 yılında 75 yapay zekâ girişimi yatırım almıştır” bilgisi verildi.

#8
Foto - Yapay zeka paraya doymuyor

Yapay zeka projeleri için hibe programları, Ar-Ge teşvikleri, kredi ve proje finansmanı gibi enstrümanların devrede olduğu ifade edilen raporda, AB Ufuk programı kapsamında 2021’den bu yana Türk araştırmacıların 44 proje içinde yer alarak, 38.7 milyon euro almaya hak kazandığı belirtildi.

#9
Foto - Yapay zeka paraya doymuyor

TÜBİTAK’ın girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini hayata geçirmesi için uyguladığı Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ve Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) aracılığıyla yapay zeka alanına katkı sağladığı kaydedildi

#10
Foto - Yapay zeka paraya doymuyor

Raporda 2012 yılından itibaren, program desteğiyle 477 adet yapay zeka odaklı teknogirişim firması kurulduğu, bunlardan 373’ünün projelerini başarıyla tamamladığı aktarıldı. Sözkonusu teknoloji girişimlerine yaklaşık 539 milyon lira destek sağlandığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Alınan kararla ara tatil ve Rama..
Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon
Gündem

Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon

Nusaybin’de Türk bayrağını indirerek büyük bir provokasyona kalkışan terör örgütü PKK/YPG’nin militanı Diyar Koç, Türkiye’de tedavi edilmesi..
Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım
Gündem

Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile eski belediye başkan yardımcısı CHP’li Bilgehan Murat Miniç arası..
İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız
Gündem

İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız

İran'ın güçlendirilmiş uranyum rezervini Türkiye'ye transfer edeceği konuşulurken Rusya ani bir kararla harekete geçti. Moskova yönetimi, İr..
Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!
Gündem

Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!

Fonda "hak-hukuk-adalet" tiyatrosu çeviren CHP'de, maskeler bir bir düşüyor. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, malum zihniyetin kirli çamaş..
Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset
Dünya

Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset

Jeffrey Epstein dosyalarının yeni bölümünde ünlü şarkıcı Rihanna ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ismi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23