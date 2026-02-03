Yapay zeka paraya doymuyor
TBMM Yapay Zeka Raporu’nda, yapay zekadaki (YZ) hızlı teknolojik ilerleme ve geniş uygulama imkanlarının dünya genelinde bir girişim patlamasına yol açtığı vurgulanırken şunlar kaydedildi:
TBMM Yapay Zeka Raporu’nda, yapay zekadaki (YZ) hızlı teknolojik ilerleme ve geniş uygulama imkanlarının dünya genelinde bir girişim patlamasına yol açtığı vurgulanırken şunlar kaydedildi:
“2021 yılında küresel yapay zeka girişim yatırımları bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 66 milyar dolar bandını aşmış ve rekor kırmıştır.
65 yapay zeka girişimi ‘unicorn’ mertebesine (1 milyar dolar üstü değerleme) çıkarak bir önceki yıla göre yüzde 442 artış göstermiştir. 2023’te dünya çapında yapay zeka girişimleri yaklaşık 50 milyar dolar yatırım çekmiş, 2024’ün ilk yarısında ise 100 milyar doların üzerinde fon akışı gerçekleşmiştir.
ABD (özellikle Silikon Vadisi), Çin (Pekin, Shenzhen gibi merkezler), Kanada (Toronto, Montreal) ve Avrupa’nın bazı şehirleri (Londra, Berlin, Paris) YZ girişimlerinin kümelendiği başlıca bölgelerdir.”
Raporda, Türkiye’deki yapay zeka girişim ve yatırımları ile uygulanan destekler de anlatıldı. Türkiye’nin yapay zeka girişimleri ekosisteminde son yıllarda önemli adımlar attığı vurgulandı.
2024 yılı itibarıyla sadece İstanbul’da yapay zeka ürünü veya hizmeti geliştiren 350’den fazla girişimin faaliyet gösterdiği ve yapay zeka pazarı büyüklüğünün 500 milyon dolar civarında olduğu kaydedildi.
Özel sektörün yanı sıra kamunun da yapay zeka girişim ekosistemini desteklemeye odaklandığı kaydedilen raporda, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin raporuna göre, Türkiye’deki girişim sermayesi ekosistemi, 2018-2024 yılları arasında toplam büyüklüğü 1 milyar doları aşan 399 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kuruluşuyla önemli bir büyüme kaydetmiştir.
Yapay zekâ alanında ise Türkiye’de 803 aktif yapay zekâ girişimi bulunmakta olup, 2024 yılında 75 yapay zekâ girişimi yatırım almıştır” bilgisi verildi.
Yapay zeka projeleri için hibe programları, Ar-Ge teşvikleri, kredi ve proje finansmanı gibi enstrümanların devrede olduğu ifade edilen raporda, AB Ufuk programı kapsamında 2021’den bu yana Türk araştırmacıların 44 proje içinde yer alarak, 38.7 milyon euro almaya hak kazandığı belirtildi.
TÜBİTAK’ın girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini hayata geçirmesi için uyguladığı Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ve Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) aracılığıyla yapay zeka alanına katkı sağladığı kaydedildi
Raporda 2012 yılından itibaren, program desteğiyle 477 adet yapay zeka odaklı teknogirişim firması kurulduğu, bunlardan 373’ünün projelerini başarıyla tamamladığı aktarıldı. Sözkonusu teknoloji girişimlerine yaklaşık 539 milyon lira destek sağlandığı aktarıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23