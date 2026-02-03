  • İSTANBUL
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran zam kararı! 'Bir çalışma var' diyerek açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklileri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu, 'Çalışmalara başladık' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın emekli maaşlarıyla ilgili tepki çeken sözlerini değerlendiren Akbaşoğlu, "İkili sohbet esnasında bir şeyler söylüyor. Herkesin kendi kişisel yaşantısına ilişkin. Bunlar genellenemez. Kendisi hangi bağlamda söylediğine ilişkin açıklama yaptı kamuoyuna zaten. Mersin vekilinin söylediği asla emeklilere yönelik değil, muhalefetin bunu istismara dönük hal, hareketleri ve söylemlerine ilişkin. Bunun ayrımını yapmamız lazım. Muhalefetin siyaset tarzına ilişkin bir söylem. Emekliler baş tacımızdır." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemiyle ilgili son durumu aktaran AK Partili Akbaşoğlu, emekli bayram ikramiyelerinde zam olup olmayacağına ilişkin de konuştu.

Akbaşoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle: "2025 bütçe görüşmelerinde söyledik, Cevdet Yılmaz Bey de konuşmalarında ifade etmişti, GETAD diye kısalttığımız, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Ona göre bir kriter belirlenecek. Mesela bir haneye bir maaş geliyor, 10 tane kirada yeri var, geçim derdi olmayan bir insan bu ayrı. Geçim derdi olan bir insan var, ona nasıl destek verebiliriz, 'bu sistemin doneleri ne olmalıdır'a dönük konuşmalar yapılıyor.

Sadece emeklilerle sınırlı değil, toplumun bütün kesimlerine ilişkin yoksulluk sınırıyla ilgili bir sınır belirlenecek, hane halkı bağlamında bir tamamlama olacak. Gerekirse bunlarla ilgili kanuni düzenlemeler yaparız. Bunlar üzerine çalışılıyor.

Emeklilerimiz başta olmak üzere tüm toplum kesimlerine ilişkin böyle bir iyileştirme çerçevesinde bakıyoruz. Çalışmalar var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in koordinatörlüğünde bakanlarımız, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, parti genel merkezimiz, kabinemiz ve grubumuzda buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bunun detaylarını kamuoyuyla da paylaşacağız."

Nihat yavuz

Her yapılan yeni düzenleme yeni bir adaletsizlik getiriyor (aynı usulde ayrim yapilmadan zam oranı belirlenen memurlara uygulamada farklılık yapılması gibi örnek; seyyanen zamdan çalışan, emekli ayrımı gibi veya 16. 000 tl. altında maaş alana farklı 19.000 tl. alana enflasyon oranında zam verilmes ya da şoför olarak çalışan birinin bir kurumda memur bir başka kurumda isci sayilmasi gibi. Sil bastan iş tanımı yapılarak sorumluluk, yetki, zorluk derecesi, risk düzeyi vs. Belirlenerk kurum ayrımı yapılmadan tüm ülkede uygulanacak hakca bir düzenleme yapılması gerekir.Hiç ümidim yok ama umarım bu adaletsizlik düzeltilir. Seçime yakın yapılacak zam mevcut iktidarın aleyhinedir. Böyle biline.
