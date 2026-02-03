Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran zam kararı! 'Bir çalışma var' diyerek açıkladı

Akbaşoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle: "2025 bütçe görüşmelerinde söyledik, Cevdet Yılmaz Bey de konuşmalarında ifade etmişti, GETAD diye kısalttığımız, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Ona göre bir kriter belirlenecek. Mesela bir haneye bir maaş geliyor, 10 tane kirada yeri var, geçim derdi olmayan bir insan bu ayrı. Geçim derdi olan bir insan var, ona nasıl destek verebiliriz, 'bu sistemin doneleri ne olmalıdır'a dönük konuşmalar yapılıyor.