SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Araç sahipleri dikkat: Fiyat farkı ortadan kalıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç sahipleri dikkat: Fiyat farkı ortadan kalıyor!

Ticaret Bakanlığı oto ekspertizlerine ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalışırken, ikinci el piyasasındaki fiyat farklılıkları da düzenlenecek.

aslak halinde olan yeni düzenleme kapsamında artık önüne gelen oto ekspertiz işletmesi açamayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından istenilen yetkileri tamamlayan ekspertiz firmalarına yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

Böylece sektörde denetimsiz ve standart dışı hizmetlerin önüne geçilecek. Oto ekspertizleri için online bir sistem kurulacak.

Buna göre; hazırlanan tüm ekspertiz raporları kurulacak olan bu sisteme yüklenecek. Vatandaşlar, satın almayı düşündükleri aracın plakasını girerek daha önce yapılmış tüm ekspertiz raporlarına sistem üzerinden ulaşabilecek.

FİYAT STANDARDI SAĞLANACAK Bu uygulama sayesinde, aracın ilk ekspertiz raporu ile sonraki raporları arasında çelişki olup olmadığı da net bir şekilde görülebilecek.

Böylece tüketicinin mağdur edilmesinin önüne geçilmesi ve ikinci el araç piyasasında şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

Sektördeki fiyat farklılıkları da düzenlenecek. Ekspertiz fiyatı için ortalama bir fiyat belirlenecek./ kaynak: yenişafak

