Türkiye devrede! Artık kendisi üretecek! 'Kapasiteyi iki katına çıkaracağız' deyip ilan ettiler!

INFINIA Üretim Müdürü Ceren Türer de tesiste 2020 yılından bu yana elektronik kart üretimi gerçekleştirdiklerini, 2 aydır da çalışmalarını yeni binaya taşıdıklarını söyledi. Elektronik kart üretiminin yüzde 50'sini savunma sanayisi, biyomedikal ve enerji sektörüne yönelik olarak yaptıklarını anlatan Türer, uzay ve IoT sistemlerinin de yüzde 25'lik bir paya sahip olduğunu belirtti. Türer, kalan yüzde 25'lik payı da kendi ürünlerine yönelik üretimin oluşturduğunu ifade etti. Kart üretiminde 2 dizgi hatları bulunduğunu dile getiren Türer, ortalama bir kart için ayda 30 bin adet üretim kapasitesine sahip oldukları bilgisini paylaştı. Türer, şunları kaydetti: "Nisan ayında gelmesini planladığımız yeni cihazlarımızla kapasiteyi 2 katına çıkartacağız ve ayda 60 bin kart üretebilir hale geleceğiz. Birinci önceliğimiz kalite. Kapasite artışından ziyade kaliteyi artırmak amaçlı ciddi cihaz yatırımları gerçekleştirdik. 9 farklı cihaz yatırımı yaptık üç aylık dönemde. Mevcut hattı yeni yerine taşıyarak değişimi başlattık. Uzay, savunma sanayisi kartları gibi kritik kartların üretim hattının kurgusu, buna uygun altyapının seçilmesi en kritik unsurlardı. Uydu/uzay kartları dediğimizde kalite standartları gerçek anlamda zorlayıcı oluyor. Uzman teknik kadronun kurulması da çok kritik. Teknisyen kapasitesinde de yaklaşık yüzde 30'luk büyüme gerçekleştirdik. 2 ayda bu oran yüzde 50'ye yaklaşacak."