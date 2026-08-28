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Fethiye'de orman yangını! Korkutan görüntüler

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fethiye'de orman yangını! Korkutan görüntüler

Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil beldesi Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu. Hızla ilerleyen alevlerin yerleşim yerlerine, plaj bölgesine doğru yaklaştığı ifade edildi.

#1
Foto - Fethiye'de orman yangını! Korkutan görüntüler

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi'nde saat 19:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı

#2
Foto - Fethiye'de orman yangını! Korkutan görüntüler

BÖLGEDE BÜYÜK KORKUYA YOL AÇTI - Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ilçenin dört bir yanından görülürken, yangının yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlemesi bölgede büyük korkuya neden oldu.

#3
Foto - Fethiye'de orman yangını! Korkutan görüntüler

EKİPLER SEFERBER OLDU - İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin evlere ve çevredeki turistik tesislere ulaşmasını engellemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması başlattı.

#4
Foto - Fethiye'de orman yangını! Korkutan görüntüler

Yangının tehdit ettiği mahallelerde başta huzurevi olmak üzere bazı evlerin boşaltılmasına karar verildi.

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