Fethiye'de orman yangını! Korkutan görüntüler
Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil beldesi Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu. Hızla ilerleyen alevlerin yerleşim yerlerine, plaj bölgesine doğru yaklaştığı ifade edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil beldesi Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu. Hızla ilerleyen alevlerin yerleşim yerlerine, plaj bölgesine doğru yaklaştığı ifade edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi'nde saat 19:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı
BÖLGEDE BÜYÜK KORKUYA YOL AÇTI - Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ilçenin dört bir yanından görülürken, yangının yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlemesi bölgede büyük korkuya neden oldu.
EKİPLER SEFERBER OLDU - İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin evlere ve çevredeki turistik tesislere ulaşmasını engellemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması başlattı.
Yangının tehdit ettiği mahallelerde başta huzurevi olmak üzere bazı evlerin boşaltılmasına karar verildi.
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