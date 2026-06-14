Yargıtay’dan evliler için emsal karar: Bu ifadeyi kullanmak boşanma sebebi
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıyla ilgili açılan bir davada tarihi bir emsal karara imza attı. Mahkemenin sadece şiddet uygulayan kocayı kusurlu bulduğu davayı inceleyen Yargıtay; eşine başkalarının yanında ‘ben çocuk avutuyorum’ diyerek aşağılayan ve ‘seni sevmiyorum, sevgim bitti’ ifadelerini kullanan kadını da kusurlu saydı. Oy birliğiyle alınan bu kararla birlikte, evlilikte sevginin bittiğini beyan etmek ve eşi aşağılamak hukuken boşanma gerekçesi kabul edildi.