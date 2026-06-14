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Yargıtay’dan evliler için emsal karar: Bu ifadeyi kullanmak boşanma sebebi
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Yargıtay’dan evliler için emsal karar: Bu ifadeyi kullanmak boşanma sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıyla ilgili açılan bir davada tarihi bir emsal karara imza attı. Mahkemenin sadece şiddet uygulayan kocayı kusurlu bulduğu davayı inceleyen Yargıtay; eşine başkalarının yanında ‘ben çocuk avutuyorum’ diyerek aşağılayan ve ‘seni sevmiyorum, sevgim bitti’ ifadelerini kullanan kadını da kusurlu saydı. Oy birliğiyle alınan bu kararla birlikte, evlilikte sevginin bittiğini beyan etmek ve eşi aşağılamak hukuken boşanma gerekçesi kabul edildi.

#1
Foto - Yargıtay’dan evliler için emsal karar: Bu ifadeyi kullanmak boşanma sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında ‘Seni sevmiyorum, sevgim bitti’ diyen kadını kusurlu buldu. Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Hem kadın hem de erkek taraf davacı oldu.

#2
Foto - Yargıtay’dan evliler için emsal karar: Bu ifadeyi kullanmak boşanma sebebi

Mahkeme, eşine şiddet uygulayan erkeği kusurlu bulup, davacı karşı davalı kadının davasını kabul edip çifti boşadı. Kararı davalı-karşı davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, oy birliği ile aldığı emsal kararla kadını da kusurlu buldu.

#3
Foto - Yargıtay’dan evliler için emsal karar: Bu ifadeyi kullanmak boşanma sebebi

Yargıtay’ın kararında, "Mahkemece evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylarda, davalı-karşı davacı erkek tam kusurlu kabul edilerek erkeğin boşanma davasının reddine, kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir.”

#4
Foto - Yargıtay’dan evliler için emsal karar: Bu ifadeyi kullanmak boşanma sebebi

“Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir.”

#5
Foto - Yargıtay’dan evliler için emsal karar: Bu ifadeyi kullanmak boşanma sebebi

“Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının başkalarının yanında eşini kastederek ‘Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz demek suretiyle eşini aşağıladığı ve ben eşimi sevmiyorum sevgim bitti’ dediği anlaşılmaktadır.”

#6
Foto - Yargıtay’dan evliler için emsal karar: Bu ifadeyi kullanmak boşanma sebebi

“Gerçekleşen bu duruma göre, erkek de dava açmakta haklıdır. Öyleyse, erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir" ifadelerine yer verildi. Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay’ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

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