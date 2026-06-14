  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En çok tercih edilen dünya yıldızına verilen teklif: Rakam dudak uçuklattı! Fenerbahçe transfer Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız Yargıtay'dan emsal karar! O söz boşanma sebebi! Mükemmeliyet ödüllü doğa harikası: Nemrut Kalderası’nda turizm sezonu açıldı NBA'de şampiyon belli oldu! 53 yıl sonra gelen başarı Öyle bir yararı var ki... Hafıza ve Alzheimer rahatsızlığında yaşam boyu öğrenme bakın ne işe yarar Gıda mühendisinden uyarı! Karpuz yerken sağlığınızdan olmayın! HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti? Bir bakmışsın hizmet adamı Ankara’da bir bakmışsın suyun altında! Bakan Kurum körfeze tüple daldı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
550 kilometreye çıkacak Şimşek projelerinde büyük müjde: Dünyayı titreteceğimiz gün resmen netleşti
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

550 kilometreye çıkacak Şimşek projelerinde büyük müjde: Dünyayı titreteceğimiz gün resmen netleşti

Milli füze teknolojilerinin öncü kuruluşu ROKETSAN, savunma sanayiindeki üstün başarısını uzay operasyonlarına taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şimşek 1 ve Şimşek 2 projeleri tüm hızıyla sürerken, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uzay araçlarının fırlatılması için adeta gün sayılıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin kendi uydusunu uzaya taşıyacak bu tarihi hamleyle uzay liginde bağımsız bir güç haline geleceğini vurguladı.

#1
Foto - 550 kilometreye çıkacak Şimşek projelerinde büyük müjde: Dünyayı titreteceğimiz gün resmen netleşti

ROKETSAN, savunma sanayiindeki başarısını uzay teknolojilerine taşıyarak yerli ve milli imkanlarla yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Şimşek 1 ve Şimşek 2 projeleriyle yüksek irtifa ve menzil kabiliyetlerini artıran kurum, uzay yarışındaki iddiasını somutlaştırıyor.

#2
Foto - 550 kilometreye çıkacak Şimşek projelerinde büyük müjde: Dünyayı titreteceğimiz gün resmen netleşti

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, yerli uydu fırlatma sistemi üzerinde çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin uzay yolculuğunda tamamen milli imkanlarla üretilen araçların hayata geçirilmesi en temel hedef olarak görülüyor.

#3
Foto - 550 kilometreye çıkacak Şimşek projelerinde büyük müjde: Dünyayı titreteceğimiz gün resmen netleşti

İkinci, "Kendi uydumuzu uzaya taşıyacak araçlarımızı başarıyla fırlatmak için gün sayıyoruz" ifadeleriyle uzay çalışmalarındaki kararlılığı vurguladı. Bu projelerin tamamlanması, Türkiye'nin uydu fırlatma kapasitesine sahip sayılı ülkeler arasına girmesini sağlayacak.

#4
Foto - 550 kilometreye çıkacak Şimşek projelerinde büyük müjde: Dünyayı titreteceğimiz gün resmen netleşti

ROKETSAN'ın savunma sistemlerinden elde ettiği füze teknolojisi tecrübesi, uzay araçlarının geliştirilmesinde en büyük itici güç olarak kullanılıyor. Yerli uzay sanayisinin gelişimine yönelik bu stratejik hamleler, ülkenin teknolojik egemenliğini bir üst seviyeye taşıma vizyonunu destekliyor. Yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma testleri, Türk mühendisliğinin uzaydaki imzasını taşıyacak.

#5
Foto - 550 kilometreye çıkacak Şimşek projelerinde büyük müjde: Dünyayı titreteceğimiz gün resmen netleşti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'da tüm dengeleri değiştirecek açıklama! Hüseyin Yayman'ın sözleri geceye damga vurdu
Gündem

Ankara'da tüm dengeleri değiştirecek açıklama! Hüseyin Yayman'ın sözleri geceye damga vurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yakında hayata geçirilecek yeni düzenlemelerin fitilini ateşledi. Anayasa ve terör konusund..
14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor
Yerel

14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor

Antalya Serik'te ailesinden habersiz gece saatlerinde evden ayrılan 14 yaşındaki Şerife Sude Yılmaz için arama çalışması başlatıldı...
Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı
Gündem

Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı

28 Şubat zihniyetinin ürünü olan ve dindar camiayı hedef tahtasına oturtmak için köpürtülen Yusuf Ziya Gümüşel davasında, Yargıtay’ın adeta ..
A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı
Spor

A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım kampında sigara içerken görüntülendiği öne sürülen video futbol gündemine o..
Bungee jumping faciası... Dünya bu olayı konuşuyor! Genç kadını halatları bağlamadan 40 metreden attılar
Dünya

Bungee jumping faciası... Dünya bu olayı konuşuyor! Genç kadını halatları bağlamadan 40 metreden attılar

Brezilya’nın Limeira kentinde “bungee jumping” etkinliği sırasında güvenlik halatları bağlanmadan 40 metre yükseklikten atılan 21 yaşındaki ..
Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Gündem

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özcan, parti içindeki liderlik mücadeleleri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23