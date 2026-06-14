550 kilometreye çıkacak Şimşek projelerinde büyük müjde: Dünyayı titreteceğimiz gün resmen netleşti

Milli füze teknolojilerinin öncü kuruluşu ROKETSAN, savunma sanayiindeki üstün başarısını uzay operasyonlarına taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şimşek 1 ve Şimşek 2 projeleri tüm hızıyla sürerken, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uzay araçlarının fırlatılması için adeta gün sayılıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin kendi uydusunu uzaya taşıyacak bu tarihi hamleyle uzay liginde bağımsız bir güç haline geleceğini vurguladı.