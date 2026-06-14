  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
550 kilometreye çıkacak Şimşek projelerinde büyük müjde: Dünyayı titreteceğimiz gün resmen netleşti En çok tercih edilen dünya yıldızına verilen teklif: Rakam dudak uçuklattı! Fenerbahçe transfer Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız Yargıtay'dan emsal karar! O söz boşanma sebebi! Mükemmeliyet ödüllü doğa harikası: Nemrut Kalderası’nda turizm sezonu açıldı NBA'de şampiyon belli oldu! 53 yıl sonra gelen başarı Öyle bir yararı var ki... Hafıza ve Alzheimer rahatsızlığında yaşam boyu öğrenme bakın ne işe yarar Gıda mühendisinden uyarı! Karpuz yerken sağlığınızdan olmayın! HÜRJET için 145 adetlik çılgın iddia! ABD donanması gözünü yerli jetimize mi dikti?
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız

Fransa ile imzalanan 'Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'nın hiçbir güvenlik garantisi sunmadığını yazan Rum basını, yönetimin kumar oynadığını ifade ederek, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' doktrinini hafife almanın bedelinin ağır olacağı uyarısı yaptı.

#1
Foto - Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında askeri işbirliğini kapsayan Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) imzalanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında Fransız askeri unsurlarının belirli şartlar çerçevesinde Güney Kıbrıs'ta konuşlandırılmasının önü açıldı. Rum basını anlaşmanın stratejik bir yanılsama olduğunu yazdı.

#2
Foto - Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız

Anlaşmanın radikal bir sapmaya işaret ettiğini ifade eden Rum basını, hükümetin attığı adımı son derece tehlikeli olarak nitelendirdi. Analizde, "Lefkoşa Batı caydırıcılığını tehlikeli bir şekilde abartırken, Türk kararlılığını hafife aldığını ortaya koyuyor. Sonuç olarak, ulaşılamaz diplomatik hedefler peşinde koşarak, Kıbrıs tam olarak kaçınmak istediği sonuçları tetikleme riskini alıyor: bölgesel tehditlere karşı artan savunmasızlık, jeopolitik çatışmanın ortasında kalma ve adanın Türkiye'nin şartlarına göre kalıcı olarak bölünmesi" ifadeleri yer aldı.

#3
Foto - Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız

Fransa'nın bağlayıcı hiçbir güvenlik garantisi sunmadığını belirten Rum basını, "Kıbrıs'ın seçtiği tehlikeli yol ayrımını anlamak için, bu anlaşmaların gerçek bir güvenlik kalkanı sunduğu yanılsamasını ortadan kaldırmak gerekir. Sunmuyorlar. Kıbrıs-Fransa SOFA, temelde Kıbrıs için bir savunma şemsiyesi değil, Fransa'nın Levant ve Orta Doğu'ya güç yansıtması için bir idari araçtır. Sadece, Fransız ordusunun Kıbrıs'ın kritik altyapısına, yani Mari deniz üssüne ve Andreas Papandreou hava üssüne erişimini kurumsallaştırmak için gereken yasal, yargısal ve lojistik çerçeveleri kolaylaştırıyor. Ortak tatbikatlar ve istihbarat paylaşımına ilişkin hükümlere rağmen, metinde karşılıklı bir savunma taahhüdü bulunmamaktadır; Paris, bir kriz durumunda adayı savunmak için kesinlikle hiçbir yasal yükümlülük üstlenmemektedir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız

Rum yönetiminin stratejisinin iki yönlü bir kumar üzerine kurulu olduğu kaydedilen analiz yazısında, "Birincisi, kilit tesislerde Fransız ve Amerikan varlıklarını fiziksel olarak yerleştirerek, Batılı nükleer güçlerin adayı sadece kendi lojistik erişimlerini korumak için savunacakları varsayımıyla, Türkiye'yi caydırmak için bir "tetikleyici etki" yaratmayı umuyor. İkincisi, Lefkoşa, bu tasarlanmış güvenlik şemsiyesini kullanarak, Kıbrıs çözümünün parametrelerini temelden yeniden yazmak için gereken jeopolitik kaldıraç gücünü üretmeyi ve böylece tarihsel uzlaşmalara güvenmek yerine yapay bir güç konumundan müzakere etmeyi hedefliyor" denildi. Rum hükümetini Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini hafife almakla suçlayan Rum basını, Lefkoşa'nın ortaya çıkacak jeopolitik sonuçları yönetmek için yetersiz donanıma sahip olduğunu hatırlattı.

#5
Foto - Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız

Yazıda, "Türkiye, ihtilaflı bölgelerde deniz gücünü artırırsa, riskten kaçınan çokuluslu enerji şirketleri, kendi hükümetlerinden askeri müdahale talep etmek yerine sermaye akışlarını koruyacak ve yatırımlarını donduracaktır. Sonuç olarak, Kıbrıs'ın Batı deniz koruması için bağlayıcı yasal güvencelerden yoksun olması nedeniyle, Türkiye'yi izole etmek için denizaşırı zenginliğini kullanma girişimi ters tepti ve enerji rezervlerini barış için bir katalizör olmaktan ziyade kalıcı bölgesel düşmanlığın bir itici gücüne dönüştürdü" denildi. Rum yönetiminin dış politika değişikliği sebebini "iç siyasette hayatta kalma" olarak değerlendiren Rum basını, "Kıbrıs yönetimi, tüm dış politikasını iç çekişmeleri kazanmaya odaklayarak, sağduyulu diplomasiyi pahalı ve son derece yanıcı bir yanılsama ile değiştirdi" ifadelerini kullandı. Analiz yazısında Rum yönetiminin adanın bölünmesini aktif olarak hızlandırdığına vurgu yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'daki Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak
Gündem

Ankara'daki Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı'nın "Ankara Hava..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti.
Göztepe’de Cisse sesleri
Spor

Göztepe’de Cisse sesleri

Göz Göz'ün, bonservisi elinde olan ve son olarak Macaristan’ın köklü kulüplerinden Ferencvaros’ta forma giyen 30 yaşındaki deneyimli savunma..
İnananların yüz akına büyük destek! Mazlumların sesi Akit yalnız değildir
Gündem

İnananların yüz akına büyük destek! Mazlumların sesi Akit yalnız değildir

CHP'nin eski Genel Başkanı, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hedef göstermesinin ardından, TBMM önünde görevlerini yapan Akit TV muhabiri M..
Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!
Yerel

Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, kamuoyundan yozlaşmaya yönelik..
Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu
Gündem

Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye güçlenirken elbette ki diasporası da güçleniyo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23