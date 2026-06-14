Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız

Fransa'nın bağlayıcı hiçbir güvenlik garantisi sunmadığını belirten Rum basını, "Kıbrıs'ın seçtiği tehlikeli yol ayrımını anlamak için, bu anlaşmaların gerçek bir güvenlik kalkanı sunduğu yanılsamasını ortadan kaldırmak gerekir. Sunmuyorlar. Kıbrıs-Fransa SOFA, temelde Kıbrıs için bir savunma şemsiyesi değil, Fransa'nın Levant ve Orta Doğu'ya güç yansıtması için bir idari araçtır. Sadece, Fransız ordusunun Kıbrıs'ın kritik altyapısına, yani Mari deniz üssüne ve Andreas Papandreou hava üssüne erişimini kurumsallaştırmak için gereken yasal, yargısal ve lojistik çerçeveleri kolaylaştırıyor. Ortak tatbikatlar ve istihbarat paylaşımına ilişkin hükümlere rağmen, metinde karşılıklı bir savunma taahhüdü bulunmamaktadır; Paris, bir kriz durumunda adayı savunmak için kesinlikle hiçbir yasal yükümlülük üstlenmemektedir" ifadelerini kullandı.