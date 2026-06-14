"Önemli olan inancımızı kaybetmememiz" A Mili Takım Teknik Direktörü Montella, Avustralya’ya büyük saygı duyduğunu yineleyerek, "Onların bu maçta bu şekilde oynayacağını, elindeki bütün yetenekleri en iyi şekilde kullanacaklarını bekliyordum. Gol atılan noktalarda başarılı da oldular. Avustralya’nın başarısız bir takım olduğunu düşünmüyor kimse. Sonuçta bu futbol, kimse Avustralya’nın kolay bir maç olacağını düşünmedi. Onların maçlarının sonuçlarını takip ediyorduk, teoride kolay olacak noktalar gözüküyordu ama pratikte öyle olmuyor. Önemli olan inancımızı kaybetmememiz" dedi. "Sonucun böyle olması üzücü" Avustralya’nın beklediği stratejiyle saha çıktığını dile getiren Vincenzo Montella, "Savunmaya odaklı, derin savunma yapan bir takım, kontra atağa çıkacaklarını biliyorduk, düşündüklerimizi yaptılar, iyi de oynadılar. Dengeyi iyi kurmak gerek, sonucun böyle olması üzücü ama bu, bundan sonra yapacağımız değerlendirmeleri olumlu etkilemeli. Zihinsel dengeyi hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. İtalyan teknik direktör, Arda Güler’in sağ kanattan daha çok maçın büyük bölümünde orta sahada oynadığını da belirterek, "Arda’nın özellikleri belli, nerede başlarsa başlasın orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu, oradan şut atabiliyor, paslar atıyor. Her zaman bir strateji oluştururken, oyuncunun oynayabileceğin en iyi pozisyonda oynayabilmesini ön plana alıyorum. En azından böyle yapmayı deniyorum. Arda Güler sağ önde iç gibi düşünün; orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz, dönüyor, çalım atıyor, şut atabilir" açıklamasını yaptı.