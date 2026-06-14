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#1
Foto - Maçın arından konuştu: İşte Montella’ya göre yenilginin sebebi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ancak grup aşamasında kalan maçlarda durumu düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Montella, ayrıca inançlarını ve zihinsel dengelerini kaybetmemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Kanada’nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu’nda mücadele ettiği Avustralya’ya 2-0 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Maçın arından konuştu: İşte Montella’ya göre yenilginin sebebi!

"Başlangıçta takımımız biraz yavaştı" Çok üzgün olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Montella, "Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz. Grup aşamasında bu durumu düzeltebiliriz, vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı, birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi ve bunları biliyorduk, rakibimizin becerilerini biliyoruz. Bir şekilde topun kontrolü bizdeydi ama golü atacak aşamayı bulamadık. Gol atmak çok önemli, gol atmaya çok yaklaştık ama savunmayı aşmak çok zor oldu. Rakip takımın savunması çok uzundu, uzun oldukları zaman da bu tip rakiple mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çok iyi oynadılar. Tekrar durumu değerlendireceğiz oyunun hala içindeyiz. Yüzde 78 topa sahip olduk, müsabaka boyunca rakip kaleye 30 şutumuz var. Şanslı olmadığınızda bazen atamıyorsunuz. Atamadığınızda da maçı bu şekilde bitiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Maçın arından konuştu: İşte Montella’ya göre yenilginin sebebi!

"Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmek gerek" "Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmek gerek, adil olmadığını düşündüğümüz eleştirileri de kabul etmelisiniz" diyen İtalyan teknik adam, şöyle devam etti: "Ben bütün görüşlere saygı duyuyorum, Bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar, sahaya en fizikli oyuncuyu koymuyorum diye. Ben eleştirileri her zaman kabul ettim. Başka oyuncularımız da var, iyi ve gelişme kaydeden. Arda’yı sahada tutmak istedim. Zor bir pozisyonu vardı. Kenan da ikinci yarı oyuna girdi. Biliyorsunuz ki Kenan sol kanatta iyi oynuyor."

#4
Foto - Maçın arından konuştu: İşte Montella’ya göre yenilginin sebebi!

"Kerem bugün sahada ruhunu bıraktı" Vincenzo Montella, Avustralya’nın fizik gücü yüksek savunmasına karşı Kerem Aktürkoğlu’nu forvet hattında kullanmaya devam etmesine yönelik eleştiriler hakkında da görüşlerini bildirdi. Montella, "Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Kerem bugün sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi. Gol atamayınca bunu dememek gerekiyor. Arda’yı merkeze çektiğimde Can’ı forvet arkasında daha iyi gördüğüm için Arda’yı tutmak istedim. Kenan da soluna geçince gelişen bir futbolcu olduğunu gördü. Ona göre değerlendirmeler yapılacak" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Maçın arından konuştu: İşte Montella’ya göre yenilginin sebebi!

"Kenan’ın dar alandaki özeliklerini kullanmak istedik" İkinci yarının başında yapılan Barış Alper Yılmaz - Kenan Yıldız değişikliğine de açıklık getiren 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Farklı bir şey yapmak istedik. Barış’ın alan açıldığında güçlü olacağını biliyoruz. Bu strateji belli durumlarda iyi işliyor. Kenan’ı sokmak istedik çünkü Kenan da çok iyi bir oyuncu. Çok da iyi oynadı. Alanı çok daralttıkları için Kenan’ın dar alandaki özeliklerini kullanmak istedik. Dar alanda efektif olacağını düşündük, rakibimizin yerleşik oynadığını düşününce o şekilde tercih ettik" diye konuştu.

#6
Foto - Maçın arından konuştu: İşte Montella’ya göre yenilginin sebebi!

"İstediğimizi elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" Avustralya 2-0 öne geçtikten sonra hücuma yönelik değişiklik yapmak yerine neden Salih Özcan ve Mert Müldür’ü oyuna soktuğuna dair bir soruya da Montella, şöyle cevap verdi: "Değerlendirmelerimize göre kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakip çok hızlı şekilde hücuma çıkıyordu. O hamleyi yaptık. Arda ve Hakan uzun zamandır 90 dakika oynamıyordu. Yanlarına enerjik futbolcularımız koymalıydık. Kombinasyonlar denedik. Kaleye şutlarımız oldu. Maalesef futbol böyle, girmeyince olmuyor. 30 şutumuz var. Daha zamanımız var. İstediğimizi elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

#7
Foto - Maçın arından konuştu: İşte Montella’ya göre yenilginin sebebi!

"Önemli olan inancımızı kaybetmememiz" A Mili Takım Teknik Direktörü Montella, Avustralya’ya büyük saygı duyduğunu yineleyerek, "Onların bu maçta bu şekilde oynayacağını, elindeki bütün yetenekleri en iyi şekilde kullanacaklarını bekliyordum. Gol atılan noktalarda başarılı da oldular. Avustralya’nın başarısız bir takım olduğunu düşünmüyor kimse. Sonuçta bu futbol, kimse Avustralya’nın kolay bir maç olacağını düşünmedi. Onların maçlarının sonuçlarını takip ediyorduk, teoride kolay olacak noktalar gözüküyordu ama pratikte öyle olmuyor. Önemli olan inancımızı kaybetmememiz" dedi. "Sonucun böyle olması üzücü" Avustralya’nın beklediği stratejiyle saha çıktığını dile getiren Vincenzo Montella, "Savunmaya odaklı, derin savunma yapan bir takım, kontra atağa çıkacaklarını biliyorduk, düşündüklerimizi yaptılar, iyi de oynadılar. Dengeyi iyi kurmak gerek, sonucun böyle olması üzücü ama bu, bundan sonra yapacağımız değerlendirmeleri olumlu etkilemeli. Zihinsel dengeyi hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. İtalyan teknik direktör, Arda Güler’in sağ kanattan daha çok maçın büyük bölümünde orta sahada oynadığını da belirterek, "Arda’nın özellikleri belli, nerede başlarsa başlasın orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu, oradan şut atabiliyor, paslar atıyor. Her zaman bir strateji oluştururken, oyuncunun oynayabileceğin en iyi pozisyonda oynayabilmesini ön plana alıyorum. En azından böyle yapmayı deniyorum. Arda Güler sağ önde iç gibi düşünün; orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz, dönüyor, çalım atıyor, şut atabilir" açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

Aaa

Herkes daha maçın 25 inci dakikasında barış ve Keremden bir şeý olmayacağını gördü bir sen göremedin. Fenerbahçe santraforsuz diye Feneribeleştiren yzarlar milli takım santraforsuz oynuyor diye sana gıkını çıkartmadılar.
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