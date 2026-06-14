“Başkalarının veri tarlası olmayacağız!” Türkiye’yi küresel dijital merkez yapacak dev plan devreye girdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı"nın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Küresel teknoloji savaşlarında Türkiye'nin başkalarının teknolojisini besleyen bir veri tarlası olma riskine geçit vermeyeceklerini belirten Kacır; yerli yapay zeka modelleri, süper bilgisayarlar ve milyar dolarlık HIT teşvik programlarıyla tam bağımsızlık yürüyüşünü başlattıklarını vurguladı. Kurulacak fiber ağlar ve veri altyapıları sayesinde Türkiye'nin, dost ve kardeş ülkelerle birlikte küresel düzeyde stratejik bir dijital merkez haline geleceği ilan edildi.