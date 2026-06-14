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"Başkalarının veri tarlası olmayacağız!" Türkiye’yi küresel dijital merkez yapacak dev plan devreye girdi
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“Başkalarının veri tarlası olmayacağız!” Türkiye’yi küresel dijital merkez yapacak dev plan devreye girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı"nın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Küresel teknoloji savaşlarında Türkiye'nin başkalarının teknolojisini besleyen bir veri tarlası olma riskine geçit vermeyeceklerini belirten Kacır; yerli yapay zeka modelleri, süper bilgisayarlar ve milyar dolarlık HIT teşvik programlarıyla tam bağımsızlık yürüyüşünü başlattıklarını vurguladı. Kurulacak fiber ağlar ve veri altyapıları sayesinde Türkiye'nin, dost ve kardeş ülkelerle birlikte küresel düzeyde stratejik bir dijital merkez haline geleceği ilan edildi.

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Foto - "Başkalarının veri tarlası olmayacağız!" Türkiye’yi küresel dijital merkez yapacak dev plan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı" açıklandı. Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, yapay zekayı kendi değerleriyle geliştiren, üreten, güvenilir ürün ve hizmetlere dönüştüren, insanlığın ortak faydasına sunan bir Türkiye hedefiyle hazırlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın ülkeye, millete ve oluşturacağı etkiyle insanlığa hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Foto - "Başkalarının veri tarlası olmayacağız!" Türkiye’yi küresel dijital merkez yapacak dev plan devreye girdi

Milli Teknoloji Hamlesi'ni hızlandıracak kurumsal çerçeveyle Bakanlığın bu alanda özel sektörün veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artırma, girişimlerin ve AR-GE faaliyetlerinin önünü açma, destek mekanizmalarını ve mevzuat altyapısını bütüncül bir yaklaşımla şekillendirme misyonu üstlendiğini belirten Kacır, yapay zeka girişimlerinin erken aşamadan ölçeklenme sürecine ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi kolaylaştırmak üzere girişim sermayesi fonlarına 150 milyon dolarlık kaynak yönlendirmek üzere adım attıklarını söyledi.

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Foto - "Başkalarının veri tarlası olmayacağız!" Türkiye’yi küresel dijital merkez yapacak dev plan devreye girdi

Bugün küresel sistemde söz sahibi olma iddiasındaki ülkelerin bilgiye, insan kaynağına, veriye, altyapıya ve teknoloji üretme kapasitesine sahip olmak için büyük bir yarış içinde olduğunu söyleyen Kacır, "Türkiye, uluslararası güç dengelerini, egemenlik sınırlarını ve medeniyet yarışının kurallarını baştan aşağı yeniden yazan yapay zekayı ekonomik refahının kaldıracı ve milli egemenliğinin dijital dünyadaki güvencesi haline getirecek iddia, irade, potansiyel ve vizyona sahip." dedi.

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Foto - "Başkalarının veri tarlası olmayacağız!" Türkiye’yi küresel dijital merkez yapacak dev plan devreye girdi

Başkalarının önde olduğu kulvarlarda onların takipçisi olmayacaklarını vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi yolumuzu çizecek, kendi fırsatlarımızı oluşturacağız. Yapay zekada büyük bir atılıma imza atacağımız önümüzdeki döneme güçlü şekilde adım atıyoruz. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle sektörel veri alanları kuracak, girişimcilerimiz ve araştırmacılarımız için imkanlar sunacağız. Daha az veriyi, daha az hesaplama gücüyle, daha az enerji tüketerek işlemenin yollarını bulacağız. Bulut teknolojilerinin kullanımını artırırken, uçta hesaplama uygulamalarını da yaygınlaştıracağız. Böylelikle üretici bağımlılığını en aza indirgeyecek, veri güvenliğini artıracak ve daha maliyet etkin çözümler geliştireceğiz. Nasıl ulaştırmada ve enerjide stratejik yolların kesişim noktası olmayı başarıyorsak, dost ve kardeşlerimizle kuracağımız fiber ağlarla ve veri altyapılarıyla küresel düzeyde bir dijital merkez haline geleceğiz."

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