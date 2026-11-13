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Türk silahını gelip görüp denediler: Savunma devi sipariş yağmasını bekliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türk silahını gelip görüp denediler: Savunma devi sipariş yağmasını bekliyor

Savunma şirketi Prontaron Arms Fabrika Müdürü Salih Safi, Mali'de düzenlenen BAMEX 2026 Fuarı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Foto - Türk silahını gelip görüp denediler: Savunma devi sipariş yağmasını bekliyor

Türk savunma sanayisi ürünleri, Mali'de düzenlenen BAMEX 2026 Fuarı'nda saha performanslarıyla göz doldurdu. Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından düzenlenen BAMEX 2026, 3 gün boyunca Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi'nde (FEBAK) düzenlenen 3 günlük serginin ardından demo day ile sürdü. Demo day etkinliğine katılan firmalar, bu kez Mali Silahlı Kuvvetlerine ait atış alanında fuar boyunca sergiledikleri ürünlerin saha performanslarını ortaya koydu.

#2
Foto - Türk silahını gelip görüp denediler: Savunma devi sipariş yağmasını bekliyor

Etkinliğe Türkiye'den ASELKON, Radikal Arms, ADLER, Hedef Arms, Akıncılar Balistik, KaleKalıp, Prontaron, 3E Elektro Optik Sistemler firmaları katıldı. Türk savunma sanayisinin ateşli silah üreticilerinin askeri ve sivil kullanıma yönelik farklı tür ve kalibredeki çözümleri etkinliğe katılan askeri ve sivil karar vericiler tarafından bizzat test edildi. Başta Mali olmak üzere Afrika'da çeşitli ürünleri kullanılan ASELSAN da etkinlikte ODAKAN yüz tespit kamerası ile yer aldı. Mali'de görev yapan Rus menşeli askeri kara araçlarının farklı kalibrelerdeki top ve silah sistemleriyle atışlar gerçekleştirdiği etkinlikte, Rusya Hava Kuvvetleri uçuş gösterisi yaptı.

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Foto - Türk silahını gelip görüp denediler: Savunma devi sipariş yağmasını bekliyor

Hedef Arms Defence İhracat Sorumlusu Sabri Güler, AA muhabirine, Mali'ye yivli tabanca ve yivli piyade tüfekleri ile yivsiz tüfeklerini getirdiklerini söyledi. Fuar kapsamında 3 gündür delegasyonlar, özel davetliler ve sivil halkın ürünlerini incelediğini anlatan Güler, demo etkinliğinde de atış yapma ve ürünleri sahada deneme fırsatı bulduklarını ifade etti. Tüm bu faaliyetler sırasında hep olumlu dönüşler aldıklarını vurgulayan Güler, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türk üretimi silahları çok beğendiler. Bizim ürünlerimiz de Afrika kıtasına ve Sahel bölgesine özellikle hitap ettiği için aldığımız geri dönüşler hep olumluydu. Afrika bizim için önemli bir ticari üs, hem dost hem ticari ortak. Burada Mali başta olmak üzere Sahel bölgesi, Nijer, Burkina Faso, Nijerya, Togo gibi ülkelerin halihazırda Kara Kuvvetlerinin, askeri özel güçlerinin tedarikçisiyiz. Bundan sonrası ürünlerimizi geliştirip belki ileride teknoloji transferi ile beraber burada bir üretim hattı da planlarımızın arasında."

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Foto - Türk silahını gelip görüp denediler: Savunma devi sipariş yağmasını bekliyor

Prontaron Arms Fabrika Müdürü Salih Safi, fuarda Türk savunma sanayisinin birçok firmasıyla yer aldığını söyledi. Şirket olarak fuara ilk kez katıldıklarına işaret eden Safi, bu kapsamda birçok ülkeden gelen delegasyonlarla görüşmeler yaptıklarını, çok verimli bir fuar geçirdiklerini ve bir sonraki fuara katılmayı heyecanla beklediklerini dile getirdi. Fuarda yaklaşık 20 küsur ürün sergiledikleri bilgisini veren Safi, şunları kaydetti:

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Foto - Türk silahını gelip görüp denediler: Savunma devi sipariş yağmasını bekliyor

"Demo etkinliğinde birçok delegasyon gelip silahlarımızı denedi. Memnun kaldılar. Umarım siparişe dönüşecek. Prontaron Arms'ın bu pazarda daha da büyüyerek, güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum. Ziyaretçilerin Türk savunma sanayisine yaklaşımı çok olumlu. Dünyada Türk savunma sanayisine olan güven artıyor. Bir sürü ülkede bunların örneklerinin referans alındığını, aldıkları ürünlerin benzerlerinin Türk markalarında olup olmadığını sordukları görüyoruz. 'Sizin kalitenizi görüyoruz' şeklinde beyanatlarda bulunuyorlar. Dediğim gibi bu olumlu geri dönüşlerin siparişe dönüşeceğini umuyorum."

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