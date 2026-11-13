Türk silahını gelip görüp denediler: Savunma devi sipariş yağmasını bekliyor

Hedef Arms Defence İhracat Sorumlusu Sabri Güler, AA muhabirine, Mali'ye yivli tabanca ve yivli piyade tüfekleri ile yivsiz tüfeklerini getirdiklerini söyledi. Fuar kapsamında 3 gündür delegasyonlar, özel davetliler ve sivil halkın ürünlerini incelediğini anlatan Güler, demo etkinliğinde de atış yapma ve ürünleri sahada deneme fırsatı bulduklarını ifade etti. Tüm bu faaliyetler sırasında hep olumlu dönüşler aldıklarını vurgulayan Güler, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türk üretimi silahları çok beğendiler. Bizim ürünlerimiz de Afrika kıtasına ve Sahel bölgesine özellikle hitap ettiği için aldığımız geri dönüşler hep olumluydu. Afrika bizim için önemli bir ticari üs, hem dost hem ticari ortak. Burada Mali başta olmak üzere Sahel bölgesi, Nijer, Burkina Faso, Nijerya, Togo gibi ülkelerin halihazırda Kara Kuvvetlerinin, askeri özel güçlerinin tedarikçisiyiz. Bundan sonrası ürünlerimizi geliştirip belki ileride teknoloji transferi ile beraber burada bir üretim hattı da planlarımızın arasında."