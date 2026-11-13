Montella sonrası ilk maçta yine hüsran: Artık Arda'nın golleriyle avunuyoruz...
Milli yıldızımız Arda Güler de olmasa takım artık çekilmez hal almış durumda.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli yıldızımız Arda Güler de olmasa takım artık çekilmez hal almış durumda.
Milli Takımımız Uluslar A Ligi'nde son olarak içeride Belçika'ya kaybetti. Herkesin psikolojisinin ne kadar bozulduğunu şöyle açıklamak mümkün: Yenilgiden çok Arda'nın golünün güzelliğini konuşuyoruz. Mağlubiyetlere o kadar alıştık...
Teknik Direktör Sergen Yalçın Yönetimi'nde ilk milli maçta Belçika'yı ağırladık. Arda Güler, uzun yıllar unutulmayacak bir gol attı. Sonrası malum... Sahayı yine puansız terk ettik. İşin acı tarafı, yenilgiden çok Arda'nın harika vuruşu konuşuluyor. Çünkü Dünya Kupası ile başlayan süreçte kötü sonuçlara alıştık.
Montella ile yollar ayrılmıştı. Yeni hoca ve teknik heyetin haricinde değişen bir şey yok... Sergilenen futbol aynı, sonuçlar aynı... Arda Güler'in varlığını şöyle özetlemek mümkün: 1 çiçekle bahar olmaz... Ve açık şekilde olmayacak gibi de gözüküyor...
Sosyal medyada Arda'nın golü sıkça paylaşıldı. Yabancı kullanıcılar ise videonun altına, "Milli takım kariyerinde hiçbir şey başaramayacak. Fotospor'a göre; Orada acılara alışmak zorunda. Ne yaparsa yapsın bu takımla hiçbir şansı yok. Kulüp kariyerine odaklanmalı" tarzında yorumlar yaptı.
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