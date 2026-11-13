Montella sonrası ilk maçta yine hüsran: Artık Arda'nın golleriyle avunuyoruz...

Montella ile yollar ayrılmıştı. Yeni hoca ve teknik heyetin haricinde değişen bir şey yok... Sergilenen futbol aynı, sonuçlar aynı... Arda Güler'in varlığını şöyle özetlemek mümkün: 1 çiçekle bahar olmaz... Ve açık şekilde olmayacak gibi de gözüküyor...