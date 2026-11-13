Şehit verdiğimiz kazada görgü tanığı konuştu! 'Pencerelere kadar geldi'
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dört askerin şehit düştüğü helikopter kazasına şahit olan bir mahalle sakini, olay sırasında yaşadığı dehşet dolu dakikaları paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dört askerin şehit düştüğü helikopter kazasına şahit olan bir mahalle sakini, olay sırasında yaşadığı dehşet dolu dakikaları paylaştı.
Yeşilyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen helikopter kazasının ardından bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, Topsöğüt Mahallesi sakini Bekir Karaca, kazanın yaşandığı anlarda yaşadıklarını anlattı.
Evinde oturduğu sırada aniden büyük bir ses duyduklarını belirten Karaca, sesin hemen ardından evlerinin pencerelerine kadar ulaşan alevler gördüklerini söyledi.
Bölgenin sürekli helikopterlerin geçtiği ve eğitim uçuşlarının yapıldığı bir alan olduğunu ifade eden Karaca, helikopterlerin geçişi sırasında evlerin pencerelerinin dahi sallandığını kaydetti.
Kaza anında dışarı çıktıklarını ve helikopterin düştüğünü öğrendiklerini anlatan Karaca, olay yerine yaklaşamadıkları için gelişmeleri uzaktan takip ettiklerini belirtti.
Mahalle sakinlerinin yardım etmek amacıyla olay yerine koştuğunu, müdahale edebilecekleri bir durum olmadığını ifade eden Karaca, bölgede helikopter hareketliliğinin sık yaşandığını söyledi.
Öte yandan bölgeden yeni görüntüler de geldi.
Arama çalışmaları ve enkaz parçaları dikkat çekti.
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