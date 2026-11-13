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Şehit verdiğimiz kazada görgü tanığı konuştu! 'Pencerelere kadar geldi'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Şehit verdiğimiz kazada görgü tanığı konuştu! 'Pencerelere kadar geldi'

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dört askerin şehit düştüğü helikopter kazasına şahit olan bir mahalle sakini, olay sırasında yaşadığı dehşet dolu dakikaları paylaştı.

#1
Foto - Şehit verdiğimiz kazada görgü tanığı konuştu! 'Pencerelere kadar geldi'

Yeşilyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen helikopter kazasının ardından bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, Topsöğüt Mahallesi sakini Bekir Karaca, kazanın yaşandığı anlarda yaşadıklarını anlattı.

#2
Foto - Şehit verdiğimiz kazada görgü tanığı konuştu! 'Pencerelere kadar geldi'

Evinde oturduğu sırada aniden büyük bir ses duyduklarını belirten Karaca, sesin hemen ardından evlerinin pencerelerine kadar ulaşan alevler gördüklerini söyledi.

#3
Foto - Şehit verdiğimiz kazada görgü tanığı konuştu! 'Pencerelere kadar geldi'

Bölgenin sürekli helikopterlerin geçtiği ve eğitim uçuşlarının yapıldığı bir alan olduğunu ifade eden Karaca, helikopterlerin geçişi sırasında evlerin pencerelerinin dahi sallandığını kaydetti.

#4
Foto - Şehit verdiğimiz kazada görgü tanığı konuştu! 'Pencerelere kadar geldi'

Kaza anında dışarı çıktıklarını ve helikopterin düştüğünü öğrendiklerini anlatan Karaca, olay yerine yaklaşamadıkları için gelişmeleri uzaktan takip ettiklerini belirtti.

#5
Foto - Şehit verdiğimiz kazada görgü tanığı konuştu! 'Pencerelere kadar geldi'

Mahalle sakinlerinin yardım etmek amacıyla olay yerine koştuğunu, müdahale edebilecekleri bir durum olmadığını ifade eden Karaca, bölgede helikopter hareketliliğinin sık yaşandığını söyledi.

#6
Foto - Şehit verdiğimiz kazada görgü tanığı konuştu! 'Pencerelere kadar geldi'

Öte yandan bölgeden yeni görüntüler de geldi.

#7
Foto - Şehit verdiğimiz kazada görgü tanığı konuştu! 'Pencerelere kadar geldi'

Arama çalışmaları ve enkaz parçaları dikkat çekti.

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