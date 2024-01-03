2024-01-03 12:37:16 Türk savunma sanayii şirketinden beklenmedik karar! 'Oraya giriyoruz' diyerek tüm Türkiye'ye ilan ettiler: Büyük başarı...
Türk hafif ve orta kalibre silah üreticileri uluslararası pazarlarda son yıllarda yakaladıkları başarı çıtasını yükseltiyor. Türk savunma sanayisinin önde gelen silah üreticilerinden CANiK, global pazarlardaki büyümesini 2023 yılında da sürdürdü ve ihracatta hedefleri geride bıraktı. Geçen yıl 4 kıtada 13 yurt dışı fuara katılan CANiK, ihracatını dolar bazında yüzde 75 artırdı. Bu fuarlarda 750 binden fazla ziyaretçi ile buluşan CANiK, 2024 yılında ihracatta yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. Dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelere tabanca, uçaksavar, orta kalibre top ve uzaktan komutalı silah sistemi ihraç eden CANiK, 2023 yılında birçok başarıya imza attı.