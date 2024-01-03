Türk savunma sanayii şirketinden beklenmedik karar! 'Oraya giriyoruz' diyerek tüm Türkiye'ye ilan ettiler: Büyük başarı...

Deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 milimetre toplarının üretimi alanına yapılan bu yatırım, dünyada büyük bir ses getirdi. VENOM LR ile CANiK, 2024 yılında dünyadaki en modern orta kalibre silahlardan birinin üreticisi olarak Türkiye’nin gücünü daha ileri bir boyuta taşımayı hedefliyor. Türkiye'nin kalifiye olmuş ilk ve en büyük kalibre milli 12,7 milimetre uçaksavarı CANiK M2 QCB'nin teslimatları dünya genelinde yoğun şekilde devam ederken CANiK, geliştirme çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda CANiK M2 QCB'yi bir ürün ailesine dönüştürdü ve ailenin ikinci üyesi CANiK M2F oldu. CANiK, 2023 yılında aileye CANiK M3'ü kattı. Ailenin en hızlı üyesi olan CANiK M3 ile dakikada 1100-1200 atıma ulaşıldı. Başta hava platformları olmak üzere deniz ve kara platformlarında etkin şekilde kullanılabilen CANiK M3, 2024 yılında Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki artan ivmeyi daha da güçlendirecek bir ürün olarak öne çıkıyor.