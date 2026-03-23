Türk savunma sanayi şirketi satılıyor! Kamuoyu 'Yapmayın, etmeyin' diyerek ayağa kalktı
Brezilya merkezli silah üreticisi Taurus’un, Türkiye'de faaliyet gösteren savunma şirketini satın alacağı yönündeki iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Brezilya merkezli silah üreticisi Taurus’un, Türkiye’de faaliyet gösteren MERTSAV Savunma Sistemleri’ni satın alma sürecinde olduğu yönündeki iddialar savunma sanayi kulislerinde gündem oluşturmaya devam ediyor.
Taurus’un son yıllarda küresel ölçekte büyüme stratejisini hızlandırdığı ve özellikle farklı coğrafyalarda üretim kabiliyeti kazanmayı hedeflediği biliniyor. Bu kapsamda Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayi altyapısına sahip ülkede yerel bir üreticiyle ortaklık ya da satın alma yoluna gitmesi, şirketin stratejik hedefleriyle örtüşen bir adım olarak görülüyor.
Türkiye tarafında ise MERTSAV, son dönemde güvenlik güçlerine yaptığı teslimatlar ve geliştirdiği ürünlerle öne çıkan firmalar arasında yer alıyor. Şirket, Polis Özel Harekât birimlerine MMG556 makineli tüfek ve TAC40 bombaatar, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na ise MAR556T piyade tüfeği teslim ettiği ve bu ürünlerin sahada aktif olarak kullanıldığı biliniyor.
Söz konusu iddiaların ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, MERTSAV Savunma Sistemleri’nin yabancı bir şirkete satılmaması yönünde çağrılarda bulundu. Paylaşımlarda, savunma sanayisinin “yerli ve milli” yapısının korunması gerektiği vurgulanırken, stratejik öneme sahip şirketlerin yabancı sermayeye devrinin uzun vadede risk oluşturabileceği ifade edildi.
Bazı kullanıcılar ise olası bir satışın teknoloji paylaşımı ve ihracat açısından fırsatlar doğurabileceğini savunsa da, genel eğilimin satışa temkinli yaklaşılması yönünde olduğu görülüyor. Tartışmaların, iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelene kadar sosyal medyada gündemde kalması bekleniyor.
