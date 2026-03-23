Türk savunma sanayi şirketi satılıyor! Kamuoyu 'Yapmayın, etmeyin' diyerek ayağa kalktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk savunma sanayi şirketi satılıyor! Kamuoyu 'Yapmayın, etmeyin' diyerek ayağa kalktı

Brezilya merkezli silah üreticisi Taurus’un, Türkiye'de faaliyet gösteren savunma şirketini satın alacağı yönündeki iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Foto - Türk savunma sanayi şirketi satılıyor! Kamuoyu 'Yapmayın, etmeyin' diyerek ayağa kalktı

Defenceturk'te yer alan habere göre, Brezilya merkezli silah üreticisi Taurus’un, Türkiye’de faaliyet gösteren MERTSAV Savunma Sistemleri’ni satın alma sürecinde olduğu yönündeki iddialar savunma sanayi kulislerinde gündem oluşturmaya devam ediyor.

Foto - Türk savunma sanayi şirketi satılıyor! Kamuoyu 'Yapmayın, etmeyin' diyerek ayağa kalktı

Taurus’un son yıllarda küresel ölçekte büyüme stratejisini hızlandırdığı ve özellikle farklı coğrafyalarda üretim kabiliyeti kazanmayı hedeflediği biliniyor. Bu kapsamda Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayi altyapısına sahip ülkede yerel bir üreticiyle ortaklık ya da satın alma yoluna gitmesi, şirketin stratejik hedefleriyle örtüşen bir adım olarak görülüyor.

Foto - Türk savunma sanayi şirketi satılıyor! Kamuoyu 'Yapmayın, etmeyin' diyerek ayağa kalktı

Türkiye tarafında ise MERTSAV, son dönemde güvenlik güçlerine yaptığı teslimatlar ve geliştirdiği ürünlerle öne çıkan firmalar arasında yer alıyor. Şirket, Polis Özel Harekât birimlerine MMG556 makineli tüfek ve TAC40 bombaatar, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na ise MAR556T piyade tüfeği teslim ettiği ve bu ürünlerin sahada aktif olarak kullanıldığı biliniyor.

Foto - Türk savunma sanayi şirketi satılıyor! Kamuoyu 'Yapmayın, etmeyin' diyerek ayağa kalktı

Söz konusu iddiaların ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, MERTSAV Savunma Sistemleri’nin yabancı bir şirkete satılmaması yönünde çağrılarda bulundu. Paylaşımlarda, savunma sanayisinin “yerli ve milli” yapısının korunması gerektiği vurgulanırken, stratejik öneme sahip şirketlerin yabancı sermayeye devrinin uzun vadede risk oluşturabileceği ifade edildi.

Foto - Türk savunma sanayi şirketi satılıyor! Kamuoyu 'Yapmayın, etmeyin' diyerek ayağa kalktı

Bazı kullanıcılar ise olası bir satışın teknoloji paylaşımı ve ihracat açısından fırsatlar doğurabileceğini savunsa da, genel eğilimin satışa temkinli yaklaşılması yönünde olduğu görülüyor. Tartışmaların, iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelene kadar sosyal medyada gündemde kalması bekleniyor.

Yorumlar

Ramazan yerlikaya

18 yaşından büyükherkesten 1000 TL tahsil edilip yerli bir şirketin almadı hakkımızda daha hayırlıdır

Muhammed İbrahimi

Allah akıl fikir versin inşaAllah Savunma sanayii veya silah ile işi yapan firmalar Tıpkı Amerika Birleşik Devletlerindeki gibi özel koruma alınıp Bunlar için özel yasalar çıkarılıp, en küçük hata kusur olduğu zaman Ağır yaptırım ve cezalar verilip ve bütün menkul ve gayrimenkullere el konulmalı Yada Baykar'a satılması gerekiyor
Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş
Gündem

Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş

Komutanının emrini çiğneyip yürürlükten kaldırılan yemin metnini okuyup kılıç kaldıran ve siyasi slogan atan Ebru Eroğlu, TSK'dan ihraç edil..
110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü
Dünya

110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da 110’dan fazla askeri personeli taşıyan nakliye uçağı düştü. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa ..
Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi
Gündem

Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi

Bayram dönüşünde Kırıkkale’de yoğunluk zirveye çıktı... 43 ilin geçiş noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar tampon tampona ilerle..
Erol Köse 16. kattan düşerek ölmüştü! Evinde not bulundu: Mecburdum, kedime iyi bakın
Aktüel

Erol Köse 16. kattan düşerek ölmüştü! Evinde not bulundu: Mecburdum, kedime iyi bakın

Yapımcı Erol Köse’nin bugün Sarıyer’de 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesi müzik ve magazin dünyasında şok etkisine neden olu..
Muhalefetin çağrısıyla sokağa indiler! Başbakanlık konutu ateşe verildi
Dünya

Muhalefetin çağrısıyla sokağa indiler! Başbakanlık konutu ateşe verildi

Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestolar giderek şiddetlenmeye başlandı. Göstericiler, Başbakanlık konutuna molotof ve havai fişeklerle sal..
Bakan Mustafa Çiftçi duyurdu! İşte Türkiye'nin yüreğini yakan ölümlerin nedeni
Gündem

Bakan Mustafa Çiftçi duyurdu! İşte Türkiye'nin yüreğini yakan ölümlerin nedeni

Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarında 31 kişi vefat etti. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Yapılan incel..
