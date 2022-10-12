Türk halkına şeker müjdesini verdi!

Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası'nın şu ana kadar 130 bin tona yakın şeker pancarı alırken, 14 bin 500 ton şeker ürettiğini kaydetti. Murat, fabrikanın, toplamda 445 bin ton pancar tesellüm etmeyi, işlenecek olan 400 bin ton pancardan 50 bin ton kristal şeker üretmeyi, yan ürün olarak 120 bin ton yaş pancar posası 18 bin ton melas elde etmeyi hedeflediğini kaydetti. İşletme, son yıllardaki en başarılı kampanya dönemini yaşadığını anlatan Murat, ''Türk şeker bu sene tamamen eski fabrika ayarlarına döndü. Gerek şeker gerekse de küspeyi Türk şeker kendisi satıyor, bundan dolayı hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Tedarikte de bir sıkıntı yaşamayacağız. Şu anda Malatya Şeker Fabrikası’nda 14 bin ton civarında şeker stokumuz mevcut” dedi.