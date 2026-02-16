İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı: İnsanlar kime oy vermeliyim diye ona soracak

Seçim dönemlerinde manipülasyon ve dezenformasyon faaliyetleri o kadar çok artıyor ki. Bunu sadeve Türkiye için söylemiyorum. Bu dünyanın her yerinde bu böyle. Mesela yapay zeka uygulamalarıyla birlikte bu daha da katlanarak artıyor. İnsanlar yapay zekaya kime oy vermeliyim diye sizden daha fazla soracaklar. Hangi aday daha iyi diyecekler? Ya da gençler şunu soracak. Hangi aday gençlere daha fazla şey vaat ediyor? Gençler için hangi aday daha iyi diye soracaklar? Peki onun vereceği cevap nereden gelecek? Bunu manipüle etmeye başlıyorlar yavaş yavaş. İsrail bunu kullanıyor. Gazze'de soykırım sürecinde işte ateşkes vesaire konuları konuşulmaya başladığında şunu gördük; İsrail hemen atak yaptı ve özellikle yapay zekayı manipüle etmeye yönelik yüz milyonlarca dolar para harcamaya başladı. Siz Gazze'de soykırım var mı? Ya da orada Hamas haksız mı ya da haklı mı diye bir şey sorun. Bunların hepsini manipüle edecek şekilde tasarlanan bir süreç var. İsrail buna çok büyük para harcıyor. Çünkü yapay zeka dijitalizmi dijitalden, dijital internet ortamından bilgi alacak. Aldığı bu bilgileri de siz manipüle ettiğiniz ölçüde cevapları da manipüle etmiş olacaksınız. Seçim dönemlerinde daha fazla kullanılan yapay zeka hadisesi söz konusu olduğunda da onları da oy verme davranışlarını da etkilemeye başlayacaksınız. Peki bu önlenebilir mi? Devletler buna karşı önlem almak zorunda. Bir yazılımla, yapay zekanın kodlarıyla oynayıp bunu engelleme şansınız yok. Onu bastırmanız gerekiyor. Neye oy vereceğini yapay zekadan öğrenmeye çalışan biriniz oyu da kazanmak ama şöyle kar mıdır? Aramalar var. Avrupa'da seçim öncesi yapay zekayı kullanma oranları yavaş yavaş artıyor. İnsanlar işte yemek, nasıl yemek pişireceklerini, ne yiyeceklerini, hangi şehire gittikleri zaman ne yiyeceklerini ya da işlerine yazacakları mesajlara kadar artık insanlar yapay zekaya sormuş. Kime oy vereceklerini de çok rahat soracaklar ilerde.