Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...
Galatasaray'ın 75 milyon bonservisle rekor bir ücretle takımına kazandırdığı Osimhen'in büyük maçlardaki etkisizliği gözlerden kaçmıyor.
Galatasaray'ın 75 milyon bonservisle rekor bir ücretle takımına kazandırdığı Osimhen'in büyük maçlardaki etkisizliği gözlerden kaçmıyor.
Nijeryalı forvet özellikle takımın en büyük maçları olarak görülen müsabakalarda etkisiz futbolu ve agresif tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak Şampiyonalar Ligi'nde Liverpool'a karşı attığı penaltı golü sonrası, Osimhen'in büyük maçlardaki etkisizliği işte şöyle:
Galatasaray-Atletico Madrid: 0 Gol
Manchester City- Galatasaray: 0 Gol
Galatasaray-Beşiktaş: 0 Gol
Galatasaray-Trabzonspor: 0 Gol
Fenerbahçe- Galatasaray: 0 Gol
Nijerya- Fas: 0 Gol
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23