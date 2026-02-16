  • İSTANBUL
Spor
Yeniakit Publisher
Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...

Galatasaray'ın 75 milyon bonservisle rekor bir ücretle takımına kazandırdığı Osimhen'in büyük maçlardaki etkisizliği gözlerden kaçmıyor.

Foto - Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...

Nijeryalı forvet özellikle takımın en büyük maçları olarak görülen müsabakalarda etkisiz futbolu ve agresif tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Foto - Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...

Son olarak Şampiyonalar Ligi'nde Liverpool'a karşı attığı penaltı golü sonrası, Osimhen'in büyük maçlardaki etkisizliği işte şöyle:

Foto - Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...

Galatasaray-Atletico Madrid: 0 Gol

Foto - Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...

Manchester City- Galatasaray: 0 Gol

Foto - Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...

Galatasaray-Beşiktaş: 0 Gol

Foto - Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...

Galatasaray-Trabzonspor: 0 Gol

Foto - Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...

Fenerbahçe- Galatasaray: 0 Gol

Foto - Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...

Nijerya- Fas: 0 Gol

