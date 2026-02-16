Türkiye'den korkup ABD'yi acil olarak bölgeye çağırdılar: Beraber doğalgaz arayacaklar
Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırma mutabakatına yakın konumda doğalgaz arama çalışmaları başlıyor.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Yunanistan'ın, Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapmak üzere, Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu ile anlaşma imzaladığı bildirildi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla, Yunanistan devleti ile Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu arasında Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz bölgeleri için hidrokarbon arama ve kullanma haklarının verilmesine ilişkin anlaşma imzalandığını duyurdu.
Araştırma amaçlı ilk sondajın "2. Parselde" haziran ayında başlayacağını ileri süren Marinakis, bu sondajın 40 yıl sonra Yunanistan'da yapılacak iki büyük doğal gaz aramasından biri olacağını savundu.
