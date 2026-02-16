Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

KAZANÇ SAĞLAYAN ÇOK, VERGİ ÖDEYEN YOK Taksiciler plaka değerinin düşüşü dışında, aracı kiraya verdiğinde bu vergiyi kimin ödeyeceği gibi konularda da bir karmaşa yaşıyor. Basit usulde muhasebede vergiyi aracık sahibi öderken gerçek usuldeki muhasebeleştirmede uygulama değişti. Şimdi üç muhatap var. Taksi sahibi, kiralayan ve şoför. Araç sahiplerinin sadece yüzde 5’i kendi aracını kullanıyor. Diğerleri kayıt dışı çalışıyorlar. Ayrıca galerici ve komisyoncular da bu işten para kazanıyor ama kazanç kayıt altında olmadığı için vergi ödemiyorlar./ kaynak: internethaber