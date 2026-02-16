  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

Taksilere mali izleme cihazının takılacağı haberlerinden sonra plaka fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı.

#1
Foto - Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

Taksimetrelere mali cihaz bağlanacağı açıklanmıştı. Böylece taksilerin geliri otomatik olarak vergi dairesine yansıyacak ve müşterilere kredi kartı ile hizmet zorunluluğu getirilecekti.

#2
Foto - Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

Taksilerin bazıları şu anda da kredi kartı ile ödeme alıyor ancak anlaşmalı kurumlar, müşteriden "hizmet bedeli" adı altında ek ödeme alıyordu. Mali cihazlar sayesinde tüm bu sorunların yaşanmaması müşterilere avantaj olarak yansıyacak. Taksicilerin uygulamanın başlangıcında en az bir banka ile anlaşması gerekiyor. Bu gelişmelerin açıklanmasının ardından taksi plaka fiyatları hızla düştü.

#3
Foto - Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

DAHA ÖNCE TAKSİCİLERİN GELİRİ NET ÖLÇÜLEMİYORDU Taksiciler daha önce müşterilerine fatura yerine geçen fiş kesiyordu. Ancak bu uygulama trafikte zorlayıcı olduğu ve müşterilerin çoğu tarafından takip edilmediği için taksicilerin gelirleri ve dolayısıyla da vergileri net ölçülemiyordu.

#4
Foto - Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

TAKSİCİLERİN BEYAN ETTİĞİ VERGİ ARTACAK Mali cihaz taksimetreye entegre olduğu için taksiye binen her müşterinin ödediği rakam, otomatik olarak maliyeye bildirilmiş olacak. Böylelikle uygulamanın önemli ölçüde vergi artışına neden olması bekleniyor.

#5
Foto - Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

TAKSİDE VERGİ ORANLARI Taksilerde KDV yüzde 20 ve stopajla birlikte bu oran yüzde 45'e varıyor. Bu da 400 liralık bir yolculukta 180 liranın vergiye gitmesi anlamını taşıyor. PLAKA SATIŞINDA VERGİ Plaka satışında KDV ve noter harcı ödemeleri var. Bu tutar 10 milyonluk plakada 1 milyon 667 bin TL’yi buluyor. Bu yük de plakayı satana değil alana yansıyor.

#6
Foto - Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

TAKSİ PLAKA DEĞERİ DÜŞTÜ Uygulamadan önce taksi plakaları 10,7 ve 11,2 milyon TL arasında değişirken, şimdi mali cihaz haberleriyle birlikte taksi plakalarına ilgi azaldı ve değeri 2 milyon lira kadar düştü.

#7
Foto - Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor!

KAZANÇ SAĞLAYAN ÇOK, VERGİ ÖDEYEN YOK Taksiciler plaka değerinin düşüşü dışında, aracı kiraya verdiğinde bu vergiyi kimin ödeyeceği gibi konularda da bir karmaşa yaşıyor. Basit usulde muhasebede vergiyi aracık sahibi öderken gerçek usuldeki muhasebeleştirmede uygulama değişti. Şimdi üç muhatap var. Taksi sahibi, kiralayan ve şoför. Araç sahiplerinin sadece yüzde 5’i kendi aracını kullanıyor. Diğerleri kayıt dışı çalışıyorlar. Ayrıca galerici ve komisyoncular da bu işten para kazanıyor ama kazanç kayıt altında olmadığı için vergi ödemiyorlar./ kaynak: internethaber

