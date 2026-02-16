Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi

Davacılar KENAN ÖZDEMİR, SEMRA YILMAZ, ELİTLİNE ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ELİTRAY METAL ÜRÜNLERİ ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasından verilen 10/02/2026 tarihli ek tensip tutanağı ile,İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün "208870" sicil numarasında kayıtlı, 0332093841000001] Mersis numaralı davacı "ELİTRAY METAL ÜRÜNLERİ ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" ; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün "192250" sicil numarasında kayıtlı, [0332043763800010] Mersis numaralı davacı "ELİTLİNE ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" ile davacı "KENAN ÖZDEMİR" ve "SEMRA YILMAZ" hakkında, İİK 305 maddesindeki konkordatonun tasdiki şartlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine yönelik olarak bilirkişi incelemesi yaptırılmasına, Bilirkişi heyetinin SMMM, Sektör Bilirkişisi ve Hukukçu Bilirkişiden oluşturulmasına,