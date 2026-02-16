Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi

Bu nedenle de duruşmanın 16/04/2026 günü saat 11:30 'a bırakılmasına karar verilmiş olup; İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren; davacıların konkordato talebinin tasdiki ile ilgili itiraz edenlerin, itiraz sebeplerini, duruşma gününden en az üç gün öncesine kadar yazılı olarak Mahkememize bildirmek suretiyle, yukarıda belirtilen duruşma gün ve saatinde yapılacak olan duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK' nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur.