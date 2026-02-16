  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi

Küresel ekonomik kriz etkisini artırıyor. Dev şirketler bir bir iflas ederken bu kez kısa sürede sektörde öncü haline gelen firmadan kötü haber geldi. Şirket konkordato ilan etti.

#1
Foto - Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi

Egedesonsöz'de yer alan habere göre, son olarak İzmir Bornova’da faaliyetlerini yürüten Elitline ve Elitray elektrik ve metal malzemeleri üretimi ve satışını firma konkordato başvurusunda bulundu. Sektörde 15 yılı aşkın tecrübesiyle faaliyetlerini yürüten firma, 2016 yılında üretimlerine başlamıştı.

#2
Foto - Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi

Firmayla beraber firmanın sahipleri Kenan Özdemir ve Semra Yılmaz da konkordato başvurusunda bulundu.

#3
Foto - Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi

Firma, yurtdışı ihracatları yapan ve yurtdışına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken bir firmaydı. Firma, Irak’ta düzenlenen fuarlara katılıp marka bilinirliğini arttırmaya çalışıyordu. Firma ayrıca 2022 yılında Altın Yıldız Ödülleri’nde ödül kazanmıştı. Ödül, firma sahibi Yılmaz adına verilmişti. Yılmaz, ayrıca firmasıyla beraber Türk İş Kadınları ödülüne de layık görüldü.

#4
Foto - Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi

Firma, ayrıca milli takımın maç aralarında televizyon reklamları veriyordu. Reklam ücretinin en yüksek olduğu zamanlara denk gelen milli maç aralarında verdikleriyle reklamlarla dikkat çekmişti. Firma hakkında yayımlanan mahkeme kararı şu şekilde:

#5
Foto - Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi

Davacılar KENAN ÖZDEMİR, SEMRA YILMAZ, ELİTLİNE ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ELİTRAY METAL ÜRÜNLERİ ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasından verilen 10/02/2026 tarihli ek tensip tutanağı ile,İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün "208870" sicil numarasında kayıtlı, 0332093841000001] Mersis numaralı davacı "ELİTRAY METAL ÜRÜNLERİ ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" ; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün "192250" sicil numarasında kayıtlı, [0332043763800010] Mersis numaralı davacı "ELİTLİNE ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" ile davacı "KENAN ÖZDEMİR" ve "SEMRA YILMAZ" hakkında, İİK 305 maddesindeki konkordatonun tasdiki şartlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine yönelik olarak bilirkişi incelemesi yaptırılmasına, Bilirkişi heyetinin SMMM, Sektör Bilirkişisi ve Hukukçu Bilirkişiden oluşturulmasına,

#6
Foto - Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi

Bu nedenle de duruşmanın 16/04/2026 günü saat 11:30 'a bırakılmasına karar verilmiş olup; İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren; davacıların konkordato talebinin tasdiki ile ilgili itiraz edenlerin, itiraz sebeplerini, duruşma gününden en az üç gün öncesine kadar yazılı olarak Mahkememize bildirmek suretiyle, yukarıda belirtilen duruşma gün ve saatinde yapılacak olan duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK' nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur.

#7
Foto - Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi

Duruşma Günü: 16/04/2026 Duruşma Saati: 11:30 Duruşma Yeri: İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Heyet Duruşma Salonu

