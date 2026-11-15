Türk Deniz Kuvvetleri, bir ilimize donanma üssü kuracak!

Bu planlamanın Rize'de olmasının en büyük etkeni; iklim şartlarının çok iyi olması. İkincisi, bir anda hemen o tesislerin, o askeri birliğin buraya taşınabilmesi için gerekli lojistik altyapısının olması. Bunun da en büyüğü limandır. Limanımızın boşaltmış olması. 2027'nin Ağustos ayında Rize Limanı süresi doluyor, boşaltılıyor. Bu bağlamda çok iyi bir yer kazanmış oluyoruz. Ve bu 2027-2028'in sonlarına doğru bu saydığımız bütün yatırımlar Rize'ye gelmiş olacak arkadaşlar" şeklinde konuştu.