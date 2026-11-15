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Türk Deniz Kuvvetleri, bir ilimize donanma üssü kuracak!

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Türk Deniz Kuvvetleri, bir ilimize donanma üssü kuracak!

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız Karadeniz'e bir üs kuruyor. Bu üssün de büyük bir bölümünü Rize'ye kuruyoruz" bilgisini verdi.

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Foto - Türk Deniz Kuvvetleri, bir ilimize donanma üssü kuracak!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Ardeşen Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Katmer, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Doğu Karadeniz bölgesinde bir üs kuracağını dile getirerek, "Rize'mizi çok mutlu edebilecek bir gelişmeye imza attık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız Karadeniz'e bir üs kuruyor. Bu üssün de büyük bir bölümünü Rize'ye kuruyoruz. Geçen Kuzey Saha Komutanımız Koramiral'in Rize ziyaretinde bu imzalar atıldı, kararlar verildi. İşte bu Ankara ziyaretimizde de son konuşmayı Cumhurbaşkanımızla yapmış olacağız" dedi.

#2
Foto - Türk Deniz Kuvvetleri, bir ilimize donanma üssü kuracak!

Doğu Karadeniz'in iklim şartlarının istenilen seviyede olması Rize'yi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için cazip kıldığını kaydeden Katmer "Bahriye olarak belirlenen askeri birliğin İskenderun'da hava şartlarının çok sıcak olmasından dolayı vefatlar meydana geldi. İklim şartlarının en uygun olduğu bölge Karadeniz'e alınması gerektiğini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı rapor etti. Buna en uygun ilin boşalacak olan limanın, Rize Limanı'nın başta olması, arkasında da dolgu alanının, 250 dönüm dolgu alanının olması Deniz Kuvvetlerimiz için çok istenilen bir alan oldu.

#3
Foto - Türk Deniz Kuvvetleri, bir ilimize donanma üssü kuracak!

Ve ilave olarak da lojistiğe belli bir gemilerin bağlanması, ayrıca havaalanımızın bir kenarına da hücumbotların bağlanması noktasında en önemli bu çalışmalarda denizaltı, insansız denizaltı gemilerinin yapılması için tersane kurulması kararı verildi. Ve ilk etapta 5 bin askerimizin burada eğitim için gelmesi, ayrıca 500 adet lojman talepleri" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Türk Deniz Kuvvetleri, bir ilimize donanma üssü kuracak!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Rize'ye yapacağı üssün büyük bir yatırım olduğunun altını çizen Katmer, "Kısacası Ovit Tüneli çok büyük bir yatırım. Bağlantı olarak havaalanı eyvallah, çok büyük bir yatırım. Ve lojistiğin Ovit'le bağlantılı olarak tabii Çin, İngiltere, Orta Doğu ve Türk cumhuriyetlerinden bağlantılı olarak bakarsak ama kısa vadede en iyi yatırımın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Rize'ye yapmış olduğu bu planlamadır.

#5
Foto - Türk Deniz Kuvvetleri, bir ilimize donanma üssü kuracak!

Bu planlamanın Rize'de olmasının en büyük etkeni; iklim şartlarının çok iyi olması. İkincisi, bir anda hemen o tesislerin, o askeri birliğin buraya taşınabilmesi için gerekli lojistik altyapısının olması. Bunun da en büyüğü limandır. Limanımızın boşaltmış olması. 2027'nin Ağustos ayında Rize Limanı süresi doluyor, boşaltılıyor. Bu bağlamda çok iyi bir yer kazanmış oluyoruz. Ve bu 2027-2028'in sonlarına doğru bu saydığımız bütün yatırımlar Rize'ye gelmiş olacak arkadaşlar" şeklinde konuştu.

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