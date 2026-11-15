Arda Güler son adımı attı ve... Real Madrid'de artık aksinin olması imkansız

"Geçtiğimiz sezon, 49 maçta 6 gol ve 14 asist ile Arda Güler'in çok daha etkili bir oyuncu olduğunu görmeye başladık. Real Madrid ile zorlu bir sezon geçirmesine rağmen, Türk oyuncu, mevcut projenin temelini oluşturacak futbolculardan biri olduğunu zaten gösteriyordu.