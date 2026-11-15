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Arda Güler son adımı attı ve... Real Madrid'de artık aksinin olması imkansız

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Arda Güler son adımı attı ve... Real Madrid'de artık aksinin olması imkansız

Real Madrid'de Arda Güler bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. İspanyol basınında milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

#1
Foto - Arda Güler son adımı attı ve... Real Madrid'de artık aksinin olması imkansız

2023'te Fenerbahçe'den Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, beklentileri boşa çıkarmadı. Ancelotti dönemindeki ilk iki sezonda inişli çıkışlı grafik sergileyen ve forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu, şu anda eflatun-beyazlıların dokunulmazı durumunda.

#2
Foto - Arda Güler son adımı attı ve... Real Madrid'de artık aksinin olması imkansız

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan yazıda Arda Güler'in hücumdaki sorumluluğu alarak kendini kanıtlamak adına son adımı attığı ve Real Madrid'deki kaderinin tamamen değiştiğinin altı çizildi.

#3
Foto - Arda Güler son adımı attı ve... Real Madrid'de artık aksinin olması imkansız

Eflatun-beyazlılarda artık Arda Güler'siz bir sistemin imkansız görüldüğü vurgulandı.

#4
Foto - Arda Güler son adımı attı ve... Real Madrid'de artık aksinin olması imkansız

"Geçtiğimiz sezon, 49 maçta 6 gol ve 14 asist ile Arda Güler'in çok daha etkili bir oyuncu olduğunu görmeye başladık. Real Madrid ile zorlu bir sezon geçirmesine rağmen, Türk oyuncu, mevcut projenin temelini oluşturacak futbolculardan biri olduğunu zaten gösteriyordu.

#5
Foto - Arda Güler son adımı attı ve... Real Madrid'de artık aksinin olması imkansız

Ancak genç yıldızın bu noktada o son adımı da atması gerekiyordu: Eskiden böyle düşünmeyen José Mourinho'nun fikrini tamamen değiştirerek, artık onun gözünde “dokunulmaz” bir oyuncuya dönüşmek…

#6
Foto - Arda Güler son adımı attı ve... Real Madrid'de artık aksinin olması imkansız

Portekizli teknik adam, oyuncunun uzun zamandır talep ettiği o liderlik rütbesini sonunda kendisine verdi.

#7
Foto - Arda Güler son adımı attı ve... Real Madrid'de artık aksinin olması imkansız

Portekizli çalıştırıcı bu hamlesinin karşılığını da hızlıca aldı; zira Arda artık eflatun-beyazlı kulübün hücum hattındaki en büyük lideri konumunda ve bunun yanı sıra savunma çalışkanlığı, kalitesi ve tüm hatlar arasındaki dengeye yaptığı katkıyla da öne çıkıyor."

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