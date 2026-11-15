Arda Güler son adımı attı ve... Real Madrid'de artık aksinin olması imkansız
Real Madrid'de Arda Güler bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. İspanyol basınında milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Real Madrid'de Arda Güler bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. İspanyol basınında milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.
2023'te Fenerbahçe'den Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, beklentileri boşa çıkarmadı. Ancelotti dönemindeki ilk iki sezonda inişli çıkışlı grafik sergileyen ve forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu, şu anda eflatun-beyazlıların dokunulmazı durumunda.
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan yazıda Arda Güler'in hücumdaki sorumluluğu alarak kendini kanıtlamak adına son adımı attığı ve Real Madrid'deki kaderinin tamamen değiştiğinin altı çizildi.
Eflatun-beyazlılarda artık Arda Güler'siz bir sistemin imkansız görüldüğü vurgulandı.
"Geçtiğimiz sezon, 49 maçta 6 gol ve 14 asist ile Arda Güler'in çok daha etkili bir oyuncu olduğunu görmeye başladık. Real Madrid ile zorlu bir sezon geçirmesine rağmen, Türk oyuncu, mevcut projenin temelini oluşturacak futbolculardan biri olduğunu zaten gösteriyordu.
Ancak genç yıldızın bu noktada o son adımı da atması gerekiyordu: Eskiden böyle düşünmeyen José Mourinho'nun fikrini tamamen değiştirerek, artık onun gözünde “dokunulmaz” bir oyuncuya dönüşmek…
Portekizli teknik adam, oyuncunun uzun zamandır talep ettiği o liderlik rütbesini sonunda kendisine verdi.
Portekizli çalıştırıcı bu hamlesinin karşılığını da hızlıca aldı; zira Arda artık eflatun-beyazlı kulübün hücum hattındaki en büyük lideri konumunda ve bunun yanı sıra savunma çalışkanlığı, kalitesi ve tüm hatlar arasındaki dengeye yaptığı katkıyla da öne çıkıyor."
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