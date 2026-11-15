Ekonomi piyasasında roller değişti! Altın Mersin’e tarımsal ürünler tersine

Tarım emtialarında ABD Tarım Bakanlığının (USDA) yayımladığı Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri Raporu ile ihracat verileri öne çıktı. Mısırda ABD üretim tahmininin 141 milyon kile azaltılarak 15,9 milyar kileye indirilmesi ve dönem sonu stok beklentisinin düşürülmesi fiyatları destekledi. Soya fasulyesinde üretim tahmini artırılmasına karşın ihracat beklentisinin de yükseltilmesiyle dönem sonu stok tahmini 15 milyon kile azaltılarak 300 milyon kileye indirildi. İhracat verileri de mısır ve soya fasulyesindeki alımları destekledi. ABD'nin 2026-2027 pazarlama yılına yönelik haftalık net mısır ihracat satışları yaklaşık 2,88 milyon tonla sezonun en yüksek seviyesine ulaştı. Buğdayda Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırıların sürmesi ve Karadeniz'de güvenli sevkiyata ilişkin görüşmelerden sonuç alınamaması arz endişelerini artırdı. USDA'nın küresel buğday stok tahminini yükseltmesi ise piyasadaki arz riskini kısmen dengeledi. Pirinçte ABD üretim tahmininin 157,6 milyon yüz libreye, dönem sonu stok beklentisinin de 39,9 milyon yüz libreye indirilmesi dikkati çekti. Bu gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar mısırda yüzde 3,6, soya fasulyesinde yüzde 3,3 ve buğdayda yüzde 2,7 arttı. Pirincin yüz libre başına fiyatı da yüzde 0,7 yükseldi. Pamuk piyasasında USDA'nın ABD üretim tahminini 267 bin balya azaltarak 13,18 milyon balyaya indirmesi takip edildi. Fonların aralık vadeli kontratlardan mart vadeli kontratlara geçiş işlemleri de hafta boyunca öne çıktı. Şekerde küresel arz açığı beklentileri ve El Nino'nun Hindistan ile Tayland'daki üretimi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler fiyatları destekledi. Brezilya realinin dolar karşısında değer kaybetmesiyle ihracatın artabileceği beklentileri ise yükselişi sınırladı. Kahvede borsa tarafından sertifikalandırılmış arabica stoklarının düşük seviyelerde bulunması fiyatlara destek sağladı. Buna karşın Brezilya'dan borsa depolarına ulaşan kahve miktarının artması ve realdeki değer kaybı kazanımları sınırladı. ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar pamukta yüzde 4,3, şekerde yüzde 0,9 ve kahvede yüzde 0,9 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yatay seyretti.