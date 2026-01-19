Türk akademisyenler o ilde Buzul Çağı dönemini araştırıyor

Yapılan analizlerin, yontma taş aletlerin üretim teknikleri, gelenekleri ve çeşitliliği bakımından Gaziantep'in tarihini yaklaşık 1 milyon yıl öncesine dayandırdığını ortaya koyduğuna işaret eden Baykara, "Dondurucu soğuklar sebebiyle besin bulmakta zorlanan ve göç eden hayvan sürülerini takip ederek sürekli hareket halinde olan tarih öncesi insanların, gittikleri her yere bu alet üretim geleneklerini taşıdıkları ve ulaştıkları bölgelerde yeni üretimler yaptıkları anlaşılıyor. Mağaralarda ve kaya altı sığınaklarında bulunan bu buluntular, insanoğlunun sert iklim koşullarından korunmak için bu alanları yaşam alanı olarak seçtiğini kanıtlıyor." diye konuştu.