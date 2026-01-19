  • İSTANBUL
Türk akademisyenler o ilde Buzul Çağı dönemini araştırıyor
AA Giriş Tarihi:

Türk akademisyenler o ilde Buzul Çağı dönemini araştırıyor

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri, akarsu yatakları, eski jeolojik dolgular üzerinde dönemin izlerini sürüyor.

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Baykara, "Son 3 yılda yürüttüğümüz çalışmalarla farklı dönemlere tarihlenen çok sayıda bulguya ulaştık. Kaya altı sığınakları, mağaralar ve açık alan yerleşimleri, Anadolu'daki insan hareketliliğini ve yaşam biçimlerini yeniden değerlendirmemizi sağlayacak nitelikte veriler sunuyor" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri, "Gaziantep İli Pleistosen (Buzul Çağı) Dönem Yüzey Araştırması Projesi" kapsamında o dönemki insanların yerleşim alanları ve göç hareketlerini araştırıp literatüre kazandıracak.

Akademisyenler, akarsu yatakları ve eski jeolojik dolgular üzerinde günlük yaklaşık 25 kilometre yürüyerek o dönem yaşayan insanların izlerini sürüyor.

Bu yöntemle insan faaliyetlerini tespit eden akademisyenler, bilinmeyen mağara ve kaya altı sığınaklarda korunmuş arkeolojik bulgulara da ulaşıyor.

2023'te başlayan proje kapsamında Yavuzeli, Araban, Şehitkamil, Nurdağı'nın doğu kısmı ve İslahiye'nin belirli alanlarında araştırmalar tamamlandı. İlerleyen süreçte ise Nizip, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde çalışmalar yapılması planlanıyor.

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Baykara, Gaziantep'in Buzul Çağı dönem araştırmaları açısından Türkiye'de özel bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Günümüzden yaklaşık 3 milyon yıl önce başlayıp 10 bin yıl öncesine kadar süren Buzul Çağı'na ait izlerin kentin tarih öncesine dair bilinenlerini değiştirdiğini, Gaziantep'in yalnızca bir geçiş hattı değil, insan topluluklarının uzun süreli olarak yaşadığı bir alan olduğunu aktaran Baykara, şöyle konuştu:

"Gaziantep, Pleistosen dönemde insan topluluklarının ihtiyaç duyduğu ham madde, su kaynakları ve doğal çevre koşullarını bir arada sunan zengin bir coğrafyadır. Son 3 yılda yürüttüğümüz çalışmalarla farklı dönemlere tarihlenen çok sayıda bulguya ulaştık. Kaya altı sığınakları, mağaralar ve açık alan yerleşimleri, Anadolu'daki insan hareketliliğini ve yaşam biçimlerini yeniden değerlendirmemizi sağlayacak nitelikte veriler sunuyor."

Gaziantep'te tespit edilen bazı mağaraların Anadolu Pleistosen kronolojisini önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip olduğunu belirten Baykara, bu bulguların Neolitik sürece geçiş öncesindeki insan faaliyetlerinin anlaşılması açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yapılan analizlerin, yontma taş aletlerin üretim teknikleri, gelenekleri ve çeşitliliği bakımından Gaziantep'in tarihini yaklaşık 1 milyon yıl öncesine dayandırdığını ortaya koyduğuna işaret eden Baykara, "Dondurucu soğuklar sebebiyle besin bulmakta zorlanan ve göç eden hayvan sürülerini takip ederek sürekli hareket halinde olan tarih öncesi insanların, gittikleri her yere bu alet üretim geleneklerini taşıdıkları ve ulaştıkları bölgelerde yeni üretimler yaptıkları anlaşılıyor. Mağaralarda ve kaya altı sığınaklarında bulunan bu buluntular, insanoğlunun sert iklim koşullarından korunmak için bu alanları yaşam alanı olarak seçtiğini kanıtlıyor." diye konuştu.

