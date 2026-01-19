İngiltere'de büyük kriz olacak! Resmen bunu yapacaklar mı? 31 yaşındaki oyuncuya 30 milyon euro
Galatasaray'ın Crystal Palace'ta forma giyen 31 yaşındaki Jefferson Lerma'yı transfer etmek için 30 milyon Euro'ya acımayacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın Crystal Palace'ta forma giyen 31 yaşındaki Jefferson Lerma'yı transfer etmek için 30 milyon Euro'ya acımayacağı iddia edildi.
Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek istiyor... ancak bu istek yüzünden sarı-kırmızılı ekibe yazılmadık oyuncu kalmadı. BolaVIP’in iddiasına göre sarı-kırmızılılar şimdi de Crystal Palace forma Jefferson Lerma'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
Haberin detaylarına bakacak olursak Galatasaray, bu transferi için paraya acımayacak. Kolombiyalının transferinin 30 milyon Euro civarında bir rakam bitmesi bekleniyor.
Lerma’nın tek talibi Galatasaray değil. İngiliz devi Manchester United'ın da tecrübeli oyuncuyla yakından ilgilendiği iddia ediliyor. Casemiro’nun boşluğunu Lerma ile doldurmayı planladığı ifade ediliyor.
31 yaşındaki tecrübeli orta saha, Palace forması giydiği süre boyunca; FA Kupası şampiyonluğu ve Community Shield (İngiltere Süper Kupası) zaferleri yaşadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23