İngiltere'de büyük kriz olacak! Resmen bunu yapacaklar mı? 31 yaşındaki oyuncuya 30 milyon euro

SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Emrah Savcı

Galatasaray'ın Crystal Palace'ta forma giyen 31 yaşındaki Jefferson Lerma'yı transfer etmek için 30 milyon Euro'ya acımayacağı iddia edildi.

1
#1
Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek istiyor... ancak bu istek yüzünden sarı-kırmızılı ekibe yazılmadık oyuncu kalmadı. BolaVIP’in iddiasına göre sarı-kırmızılılar şimdi de Crystal Palace forma Jefferson Lerma'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

#2
Haberin detaylarına bakacak olursak Galatasaray, bu transferi için paraya acımayacak. Kolombiyalının transferinin 30 milyon Euro civarında bir rakam bitmesi bekleniyor.

#3
Lerma’nın tek talibi Galatasaray değil. İngiliz devi Manchester United'ın da tecrübeli oyuncuyla yakından ilgilendiği iddia ediliyor. Casemiro’nun boşluğunu Lerma ile doldurmayı planladığı ifade ediliyor.

#4
31 yaşındaki tecrübeli orta saha, Palace forması giydiği süre boyunca; FA Kupası şampiyonluğu ve Community Shield (İngiltere Süper Kupası) zaferleri yaşadı.

