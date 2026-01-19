  • İSTANBUL
Vücudunuz kolayca morarıyor mu? Nedeni bu olabilir!
Vücudunuz kolayca morarıyor mu? Nedeni bu olabilir!

Uzmanlar fark edilmeyen darbelerin bile morluklara sebep olmasının basit bir hassasiyetten değil yeme alışkanlıklarından kaynaklanabileceğini açıkladı...

Foto - Vücudunuz kolayca morarıyor mu? Nedeni bu olabilir!

Günlük hayatta hafif bir çarpmanın ardından ortaya çıkan morluklar çoğu zaman önemsenmiyor. Ancak uzmanlara göre, bu durum bazı kişilerde basit bir hassasiyetten öte, beslenme kaynaklı vitamin eksikliklerinin habercisi olabiliyor.

Foto - Vücudunuz kolayca morarıyor mu? Nedeni bu olabilir!

MORARMA NASIL OLUŞUR? Mavi, kahverengi ya da mor tonlardaki renk değişimi; cildin hemen altındaki küçük kan damarlarının zarar görmesi ve çevre dokulara kan sızması sonucu meydana geliyor.

Foto - Vücudunuz kolayca morarıyor mu? Nedeni bu olabilir!

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İŞARETİ OLABİLİR Paris’te yaşayan naturopat Lydie Palmieri, Vogue’a yaptığı açıklamada, kolay morarmanın ciddi bir C vitamini eksikliğinin belirtisi olabileceğini belirtti. Palmieri’ye göre C vitamini, damar yapısının korunması ve bağ dokusunun güçlenmesi açısından kritik bir role sahip.

Foto - Vücudunuz kolayca morarıyor mu? Nedeni bu olabilir!

C VİTAMİNİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? C vitamini, sağlıklı cilt, kemikler ve bağ dokusu için güçlü bir antioksidan olarak görev yapar. Aynı zamanda iyileşmeyi destekliyor ve demirin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı olur. Brokoli, lahana, Brüksel lahanası gibi sebzeler ile çilek C vitamini açısından zengin besinlerdir.

Foto - Vücudunuz kolayca morarıyor mu? Nedeni bu olabilir!

GÜNLÜK NE KADAR C VİTAMİNİ ALINMALI? Mayo Clinic’e göre önerilen günlük C vitamini miktarı kadınlar için yaklaşık 75 miligram, erkekler için ise 90 miligram. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), bu ihtiyacın mümkün olduğunca taze meyve ve sebzelerden karşılanmasını öneriyor.

Foto - Vücudunuz kolayca morarıyor mu? Nedeni bu olabilir!

HER MORARMA VİTAMİN EKSİKLİĞİ ANLAMINA GELMEZ NIH’ye göre gelişmiş ülkelerde C vitamini eksikliği nadir görülse de, yetersiz beslenme durumlarında ortaya çıkabilir. Bununla birlikte uzmanlar, kan sulandırıcı ilaçlar, yaşlanmaya bağlı cilt incelmesi ve kortikosteroid kullanımının da morarmayı artırabileceğini hatırlatıyor.

Foto - Vücudunuz kolayca morarıyor mu? Nedeni bu olabilir!

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER BELİRTİLER Şiddetli C vitamini eksikliği, diş eti kanamaları, sürekli yorgunluk, donuk cilt görünümü, sık hastalanma, saç ve vücut kıllarında şekil bozuklukları ile kıl kökleri çevresinde küçük kırmızı noktalar gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor./ kaynak: ensonhaber

