Vücudunuz kolayca morarıyor mu? Nedeni bu olabilir!

C VİTAMİNİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? C vitamini, sağlıklı cilt, kemikler ve bağ dokusu için güçlü bir antioksidan olarak görev yapar. Aynı zamanda iyileşmeyi destekliyor ve demirin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı olur. Brokoli, lahana, Brüksel lahanası gibi sebzeler ile çilek C vitamini açısından zengin besinlerdir.