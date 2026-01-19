  • İSTANBUL
İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler

İspanya'da son birkaç yıldır patlak veren büyük soruna Türkiye çözüm getirecek. İki ülkeyle anlaşmalar yapıldı.

#1
Foto - İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler

Endülüslü nakliyeciler birliği Usintra ve Cordoba Kampüs Vakfı, İspanya'da yaşanan şoför eksikliğini gidermek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir protokol imzaladı.

#2
Foto - İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler

İspanyol El Economista Gazetesi'nde yer alan habere göre; Nakliyeciler federasyonu Fenadismer tarafından pazar günü yapılan açıklamada, protokolün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütüleceği belirtildi.

#3
Foto - İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler

Türkiye'de şuanda 300 binden fazla kamyon şoförünün iş aradığına dikkat çeken Fenadismer, anlaşmanın amacını şöyle açıkladı:

#4
Foto - İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler

"Yeni personele ihtiyaç duyan İspanyol nakliye şirketleri tarafından istihdam edilmek üzere şoförlerin seçilmesi, nakliyesi, eğitimi, yasallaştırma süreçleri ve ardından işe alımlarının gerçekleştirilmesidir."

#5
Foto - İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler

Türk şoförlerin İspanya'da araç kullanabilmek için gerekli olan sertifikaları almaları ve İspanyolca öğrenmeleri için verilecek eğitimler Cordoba Mesleki Eğitim Kampüsü'nde (Campus FP de Córdoba) yapılacak; anlaşma eğitim süresince iaşe ve konaklama masraflarını da kapsayacak.

#6
Foto - İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler

Fenadismer'e göre, İspanya'da karayolu yük taşımacılığı sektöründe 30.000'den fazla iş ilanı boş kalıyor; bu da sektördeki toplam aktif nüfusun yaklaşık 'una tekabül ediyor. Ayrıca, sürücülerin çoğunun 45 ile 55 yaş aralığında yoğunlaşması nedeniyle sektörde kademeli bir yaşlanma yaşandığı belirtiliyor.

#7
Foto - İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler

Yük taşımacılığı işverenleri, İspanya'da sektörde çalışan 390.000'den fazla profesyonel sürücünün üçte birinin önümüzdeki on yıl içinde emekli olacağını öngörüyor.

#8
Foto - İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler

Türkiye Çalışma Bakanlığı ile yapılan bu anlaşma, 3 Şubat'ta Cordoba Mesleki Eğitim Kampüsü'nde düzenlenecek bilgilendirme gününde nakliye şirketlerine ve ilgili kuruluşlara sunulacak.

#9
Foto - İspanya'da büyük kriz! Türkiye'den almaya karar verdiler

Kaynak: Halktv

