Teknoloji-Bilişim
Yeni ürün tanıtıldı! Artık kahvelerinizi yapay zeka hazırlayacak
Yeni ürün tanıtıldı! Artık kahvelerinizi yapay zeka hazırlayacak

Philips, Café Aromis’i ürün ailesine eklediğini duyurdu. Yapay zeka destekli Barista Asistanı ile öne çıkan yeni seri, evde kahve hazırlama alışkanlıklarını daha kişisel ve pratik hale getirmeyi hedefliyor.

Foto - Yeni ürün tanıtıldı! Artık kahvelerinizi yapay zeka hazırlayacak

Evde kahve hazırlamak artık sadece birkaç tuşa basmakla sınırlı kalmıyor. Philips’in duyurduğu Café Aromis serisi, yapay zeka destekli Barista Asistanı sayesinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek kahve sertliği, sıcaklık ve hacim gibi tercihleri hafızaya alıyor. Philips, Café Aromis’i ürün ailesine ekledi. Patentli Brew Extract demleme teknolojisi ve yapay zeka destekli Barista Asistanı sayesinde Café Aromis, her kullanıcı için ideal demleme koşullarını otomatik olarak ayarlıyor ve kişisel tercihlere göre özelleştirilmiş zengin aromalı, mükemmel lezzette bir kahve deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Foto - Yeni ürün tanıtıldı! Artık kahvelerinizi yapay zeka hazırlayacak

Şirket, ürün hakkında şu bilgilere yer verdi: “Türkiye’de kahve kültürü her geçen gün zenginleşirken, kahve deneyiminde fark arayan, daha sofistike zevklere ve yüksek beklentilere sahip tüketiciler için geliştirilen Café Aromis, zengin kahve seçenekleri ile farklı tercihlere zahmetsizce uyum sağlıyor. Gelişmiş akıllı sistemleri sayesinde kullanıcıyı teknik detaylarla uğraştırmadan ideal demleme koşullarını otomatik olarak ayarlayan seri, ev ortamında profesyonel barista deneyimini erişilebilir kılıyor. “Uzaktan kontrol edilebilme özelliği ve 50 farklı kahve seçeneği ile her ana ve ruh haline uyum sağlayan Philips Café Aromis; yoğun tempoya ayak uyduran pratik kullanımı, yüksek performansı ve premium, şık tasarımıyla ev ortamında profesyonel barista deneyimini zahmetsizce erişilebilir kılıyor. Café Aromis, kahveyi sadece bir içecek değil, kişisel bir ritüel olarak görenler için yeni referans noktası oluyor.” “Philips Café Aromis’in kalbinde yer alan BrewExtract teknolojisi, basınç, sıcaklık ve demleme süresini otomatik olarak optimize ederek her fincanda daha yoğun ve zengin aroma, dengeli tat ve ideal krema elde edilmesini sağlıyor. Yeniden tasarlanan demleme ünitesi, her fincanda taze çekirdekten daha fazla taze kahve öğüterek profesyonel kafe demleme prensiplerini ev ortamına taşıyor. Yedi farklı yoğunluk seviyesi sayesinde kullanıcılar, damak zevklerine göre ideal kahve profilini kolayca seçebiliyor.

Foto - Yeni ürün tanıtıldı! Artık kahvelerinizi yapay zeka hazırlayacak

“Galão’dan İtalyan cappuccino’ya, cortado’dan cold brew ve cold brew latte’ye uzanan 50’den fazla sıcak ve soğuk kahve tarifi, Philips Café Aromis ile tek tuşla hazırlanabiliyor. Geleneksel espresso bazlı kahvelerden modern soğuk demleme seçeneklerine kadar uzanan bu geniş repertuvar, farklı damak zevklerine zahmetsizce uyum sağlıyor. Soğuk kahve deneyimi için özel olarak geliştirilen demleme algoritmaları ise daha düşük asiditeye ve doğal tatlılığa sahip, dengeli içecekler sunuyor. Böylece Philips Café Aromis, yılın her döneminde farklı kahve tercihlerini karşılayan rafine ve zengin bir menü vadediyor. “Philips’in imzası haline gelen patentli LatteGo teknolojisi geliştirilerek LatteGo Pro süt sistemi olarak, sıcak ve soğuk tarifler için 2 farklı karaf ile sunuluyor. Süt haznesinin yalın tasarımı sayesinde hijyenik ve pratik bir kullanım sunan sistem, yaklaşık 10 saniyede temizlenebiliyor ve bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. LatteGo Pro, özellikle soğuk sütlü kahve çeşitlerinde kafe standartlarında sonuç elde etmeyi kolaylaştırıyor.

Foto - Yeni ürün tanıtıldı! Artık kahvelerinizi yapay zeka hazırlayacak

“Philips Café Aromis, yapay zeka destekli Barista Asistan özelliği sayesinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek her fincanı zaman içinde daha kişisel hale getiriyor. Kahve sertliği, sıcaklık ve hacim gibi tercihler hafızaya alınarak her kullanımda tutarlı sonuçlar elde ediliyor. HomeID uygulaması ile entegre çalışan sistem, kullanılan kahve çekirdeğine göre demleme ayarlarını otomatik olarak optimize ederek ideal lezzeti yakalamayı destekliyor. Damak zevkinize uyabilecek kahve çekirdeği alternatifleri önererek, dilediğiniz yerden kahvenizi demleme imkanı sağlıyor. Sekiz farklı kullanıcı profili oluşturulabilmesi sayesinde, her kullanıcı kendi kahve tercihlerini kolayca saklayabiliyor. “Paslanmaz çelik detaylar, modern çizgiler ve 4,3 inç TFT dokunmatik ekran ile tasarlanan Philips Café Aromis, mutfaklarda estetik bir görünüm sunuyor. SilentBrew teknolojisi, öğütme ve demleme sırasında oluşan sesi önemli ölçüde azaltarak daha sessiz bir kullanım sağlıyor. Böylece günün her anında konforlu bir kahve deneyimi mümkün hale geliyor. "Philips Café Aromis, gelişmiş teknolojileri, geniş içecek çeşitliliği ve kişiselleştirilebilir yapısıyla tüketicilerin her kahvede kendi mükemmellerini bulmalarına olanak tanırken, evde kafe kalitesinde kahve arayan kullanıcılar için yeni bir referans noktası oluşturuyor.”

