Yeni ürün tanıtıldı! Artık kahvelerinizi yapay zeka hazırlayacak

Şirket, ürün hakkında şu bilgilere yer verdi: “Türkiye’de kahve kültürü her geçen gün zenginleşirken, kahve deneyiminde fark arayan, daha sofistike zevklere ve yüksek beklentilere sahip tüketiciler için geliştirilen Café Aromis, zengin kahve seçenekleri ile farklı tercihlere zahmetsizce uyum sağlıyor. Gelişmiş akıllı sistemleri sayesinde kullanıcıyı teknik detaylarla uğraştırmadan ideal demleme koşullarını otomatik olarak ayarlayan seri, ev ortamında profesyonel barista deneyimini erişilebilir kılıyor. “Uzaktan kontrol edilebilme özelliği ve 50 farklı kahve seçeneği ile her ana ve ruh haline uyum sağlayan Philips Café Aromis; yoğun tempoya ayak uyduran pratik kullanımı, yüksek performansı ve premium, şık tasarımıyla ev ortamında profesyonel barista deneyimini zahmetsizce erişilebilir kılıyor. Café Aromis, kahveyi sadece bir içecek değil, kişisel bir ritüel olarak görenler için yeni referans noktası oluyor.” “Philips Café Aromis’in kalbinde yer alan BrewExtract teknolojisi, basınç, sıcaklık ve demleme süresini otomatik olarak optimize ederek her fincanda daha yoğun ve zengin aroma, dengeli tat ve ideal krema elde edilmesini sağlıyor. Yeniden tasarlanan demleme ünitesi, her fincanda taze çekirdekten daha fazla taze kahve öğüterek profesyonel kafe demleme prensiplerini ev ortamına taşıyor. Yedi farklı yoğunluk seviyesi sayesinde kullanıcılar, damak zevklerine göre ideal kahve profilini kolayca seçebiliyor.