SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Altının kilogram fiyatındaki yükseliş devam ediyor
AA Giriş Tarihi:

Altının kilogram fiyatındaki yükseliş devam ediyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 585 bin liraya çıktı.

Foto - Altının kilogram fiyatındaki yükseliş devam ediyor

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 567 bin lira, en yüksek 6 milyon 605 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 585 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 66 milyon 673 bin 649,32 lira, işlem miktarı ise 771,13 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 489 milyon 261 bin 376,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıflar Bankası, Garanti BBVA ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

