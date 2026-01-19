Turizm devi iflas etti! Erken rezervasyonlar iptal, müşterilere para iadesi yapılmayacak

Bir iflas haberi de İngiltere'den geldi. Binlerce rezervasyon iptal edildi; para iadesi yapılmayacak. İngiltere'nin ünlü turizm firması Regen Central da iflas etti. 2009 yılında kurulan şirketin tüm uçuş ve rezervasyonları iptal edildi. Şirket, müşterilere para iadesi yapacağını bildirdi. İngiltere mahkemesi ise rezervasyonu olan yolculara, mahkeme süreci başlayana kadar beklemeleri ve ardından tazminat talebinde bulunmaları çağrısında bulundu.