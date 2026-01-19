  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Turizm devi iflas etti! Erken rezervasyonlar iptal, müşterilere para iadesi yapılmayacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Turizm devi iflas etti! Erken rezervasyonlar iptal, müşterilere para iadesi yapılmayacak

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken iki ünlü turizm şirketinden iflas haberi geldi. Çok sayıda müşterinin mağdur olduğu bildiriliyor.

Foto - Turizm devi iflas etti! Erken rezervasyonlar iptal, müşterilere para iadesi yapılmayacak

ABD'nin önde gelen turizm firması North America Destinations iflas etti. 2000 yılında kurulan ve dünyanın dört bir yanında müşterisi bulunan şirket, ekonomik kriz yaşadığını belirtti.

Foto - Turizm devi iflas etti! Erken rezervasyonlar iptal, müşterilere para iadesi yapılmayacak

Disney, Universal Studios gibi her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği noktalara tur düzenleyen şirket, hem seyahat acentesi hem de yerel oteller ve tema parkları için toptancı olarak hizmet veriyordu.

Foto - Turizm devi iflas etti! Erken rezervasyonlar iptal, müşterilere para iadesi yapılmayacak

Şirketin mal varlığının 1 milyon doların altında olduğu belirtildi. 50'den az alacaklıya 110 milyon dolar arasında borcu bulunan şirketin 4 bin 480 bin dolarlık vergi borcu bulunuyor. North America Destinations, çöküşün ana nedeni olarak pandemide uygulanan seyahat kısıtlamasını gösterdi. Pandemiyle birlikte başlayan borçların büyüdüğünü söyleyen şirket, işçilik maliyetlerinin de arttığını vurguladı.

Foto - Turizm devi iflas etti! Erken rezervasyonlar iptal, müşterilere para iadesi yapılmayacak

Bir iflas haberi de İngiltere'den geldi. Binlerce rezervasyon iptal edildi; para iadesi yapılmayacak. İngiltere'nin ünlü turizm firması Regen Central da iflas etti. 2009 yılında kurulan şirketin tüm uçuş ve rezervasyonları iptal edildi. Şirket, müşterilere para iadesi yapacağını bildirdi. İngiltere mahkemesi ise rezervasyonu olan yolculara, mahkeme süreci başlayana kadar beklemeleri ve ardından tazminat talebinde bulunmaları çağrısında bulundu.

