Kar ve tipi etkili oluyor! Sivas-Malatya kara yolu kapandı
Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.
Sivas-Malatya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı.
ARAÇLARIN GEÇİSİNE İZİN VERİLMİYOR -
Ulaş ilçesinde araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları ilçe girişinde bekletiyor.
Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
