  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Buna çözüm getirecek Kar ve tipi etkili oluyor! Sivas-Malatya kara yolu kapandı Kahvenin içmek dışında bilinmesi gereken mükemmel bir özelliği var: Yeni çıkan detay, evde hazırlama yöntemi Yeni ürün tanıtıldı! Artık kahvelerinizi yapay zeka hazırlayacak Çok konuşulacak: Britanya Kalayı 2.600 yıl öncesine dayanıyor! Tarihi raporu duyurdular! Irak’tan Türkiye’ye ulaşıyor Daha kolay: Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin! En büyük düşman kiloya karşı şak diye hazırlanıyor Türkiye'den o isme yakın takip: Galatasaray'dan Noa Lang sonrası bir transfer daha! İtalya'dan almaya karar verdiler ama... Milan'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! Yıldız futbolcu gelecek mi?
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kar ve tipi etkili oluyor! Sivas-Malatya kara yolu kapandı
AA Giriş Tarihi:

Kar ve tipi etkili oluyor! Sivas-Malatya kara yolu kapandı

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.

#1
Foto - Kar ve tipi etkili oluyor! Sivas-Malatya kara yolu kapandı

Sivas-Malatya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

#2
Foto - Kar ve tipi etkili oluyor! Sivas-Malatya kara yolu kapandı

Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı.

#3
Foto - Kar ve tipi etkili oluyor! Sivas-Malatya kara yolu kapandı

ARAÇLARIN GEÇİSİNE İZİN VERİLMİYOR -

#4
Foto - Kar ve tipi etkili oluyor! Sivas-Malatya kara yolu kapandı

Ulaş ilçesinde araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları ilçe girişinde bekletiyor.

#5
Foto - Kar ve tipi etkili oluyor! Sivas-Malatya kara yolu kapandı

Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?
Gündem

Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?

Ali Karahasanoğlu, Suriye Ordusu’nun sahada elde ettiği başarılar ve SDG/YPG güçlerinin "beyaz bayrak" çekerek geri çekilmesi karşısında, ge..
'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!
Gündem

'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

CHP'li Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen iddialar, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam şoförü Murat A..
SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu
Gündem

SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin maddeleri kamuoyu ile paylaşıldı...
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var
Gündem

Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var

Terör örgütü YPG/SDG Rakka’dan temizlendi. Örgütün bölgeden çekilmesiyle birlikte, il merkezinde kalan birkaç terörist köşeye sıkışında halk..
Tokat–Musul hattında yeni dönem: Yatırım ve istihdam masada!
Aktüel

Tokat–Musul hattında yeni dönem: Yatırım ve istihdam masada!

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyet, "Kardeş Şehir" projesi kapsamında Irak'ın Musul kentine gitti. Ziyare..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23