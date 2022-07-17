2022-07-17 08:30:11 Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tur otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tur otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var.
Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Kayseri - Sivas Karayolu Sultanhanı mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.
Bu arada, kaza sonrası yolcuların camları kırarak otobüsten inmeye çalıştıkları öğrenildi.
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