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Türkiye
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Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

2022-07-17 08:30:11
Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tur otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Kayseri - Sivas Karayolu Sultanhanı mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Kayseri - Sivas Karayolu Sultanhanı mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

#2
Foto - Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı.

Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı.

#3
Foto - Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.

Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.

#5
Foto - Bu arada, kaza sonrası yolcuların camları kırarak otobüsten inmeye çalıştıkları öğrenildi.

Bu arada, kaza sonrası yolcuların camları kırarak otobüsten inmeye çalıştıkları öğrenildi.

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