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Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

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AA Giriş Tarihi:

Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Başını CHP'nin çektiği gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

#1
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

İstanbul Havalimanı, 15-21 Haziran'da günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) söz konusu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

#3
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

#4
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1394 uçuşla Amsterdam, 1387 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1318 uçuşla Londra Heathrow ile 1316 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

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Yorumlar

H ı

Adamlara gezi zekalı demeyin, olaylara Yunanistan tarafından bakınca haklılar.
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