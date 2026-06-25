Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor
Başını CHP'nin çektiği gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Başını CHP'nin çektiği gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı, 15-21 Haziran'da günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) söz konusu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1394 uçuşla Amsterdam, 1387 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1318 uçuşla Londra Heathrow ile 1316 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23