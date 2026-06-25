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AK Partili vekil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

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AK Partili vekil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün kullandığı otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - AK Partili vekil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce-Akçakoca karayolunda trafik kazası meydana geldi. Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı 06 ER 081 plakalı otomobil, kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş idaresindeki 81 AD 932 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - AK Partili vekil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle 81 AD 932 plakalı otomobil paramparça olurken, sürücü Metin Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Milletvekili Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammet Öztürk ise hafif şekilde yaralandı.

#3
Foto - AK Partili vekil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - AK Partili vekil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

#5
Foto - AK Partili vekil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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