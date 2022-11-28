2022-11-28 16:06:11 Tunus açıklarında kayboldular! Göçmenlerin aileleri, çocuklarının akıbetini öğrenmek istiyor
Tunus'un güneyindeki Cercis kenti açıklarında 21 Eylül'de yaşanan tekne faciasında yakınlarını kaybeden Tunuslular olayın üzerinden iki ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala çocuklarının akıbetini öğrenemedikleri için yetkililere karşı tepkili. Kamuoyunda "Cercis faciası" olarak bilinen olayda, çoğunluğu Cercisli olmak üzere 18 düzensiz göçmeni taşıyan tekne denizde alabora olarak battı. İki ayı aşkın süredir devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar denizden 6 ceset çıkarıldı. Yetkililer, söz konusu cesetlerin Cercisli düzensiz göçmenlere ait olduğunu açıkladı. Aradan geçen zamana rağmen diğer kayıplara ulaşılamamasını "arama kurtarma çalışmalarında yaşanan ihmale ve ilgisizliğe" bağlayan kayıp yakınları ve bölge halkı, uzun süredir çeşitli eylemlerle bu durumu protesto ediyor.