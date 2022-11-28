Tunus açıklarında kayboldular! Göçmenlerin aileleri, çocuklarının akıbetini öğrenmek istiyor

Yakınlarının akıbetini ve olayın iç yüzünü öğrenmeyi, sorumluların bulunarak cezalandırılmasını isteyen aileler, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Cercis felaketinin en küçük kurbanı 15 yaşındaki Velid el-Bahiri'nin annesi Suad er-Rajli, oğlunun kaybolmasından bu yana geçen iki aylık sürenin kendisine iki yıl gibi geldiğini söyledi. Oğlunun küçük yaştan beri hep Avrupa hayali kurduğunu anlatan acılı anne, "Oğlum Velid hep bana İtalya'nın Lampedusa adasına gitmekten bahsederdi. Oraya giden arkadaşlarının en iyi cep telefonlarına sahip olduğunu söyler, lüks otomobillerle çektirdikleri fotoğrafları göstererek kendisinin de bu fotoğrafların aynısından çektirmek istediğini anlatırdı." dedi. Velid'i durdurmaya ve göç fikrinden vazgeçirmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını dile getiren Rajli, oğlunun Avrupa'da yaşayan Tunusluların yaşantısından çok etkilendiğini ifade etti. Oğlunun iyi bir yüzücü olduğunu vurgulayan Rajli, "Oğlumun boğularak ölmesi pek olası değil. Oğlum küçüklüğünden bu yana iyi ve yetenekli bir yüzücü. Tekne denizde batsaydı yüzerek kendini kurtarabilirdi. Teknede bulunanlardan 3'ünün kurtarıldığını duyduk. Bu duyumlar bizim şüphelerimizi daha da arttırıyor. Yetkililerden olayı aydınlatmalarını bekliyoruz." dedi.