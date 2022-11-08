Tunceli’de dev tatbikat! 11 ilden 755 personel katıldı

Tunceli’nin yanı sıra Elazığ, Erzincan, Malatya, Bingöl, Sivas, Van, Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü personel ve araçları, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Sualtı Grup Amirliği, emniyet, jandarma, itfaiye, orman işletme, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kızılay, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ), Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA), Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gibi sivil toplum kuruluşları ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat öncesinde Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezinde toplantı gerçekleştirildi.