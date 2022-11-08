Tunceli’de dev tatbikat! 11 ilden 755 personel katıldı

“Bir yanı Erzincan fayı, bir yanı Elazığ, Bingöl bir yanı Ovacık faylarıyla çevrili birinci derece deprem bölgesinde bulunan ve coğrafi güzelliği, coğrafi özelliği hem de zorluğu sebebiyle zaman zaman coğrafyasında kayıp olaylarıyla, yüksekten düşme olaylarıyla karşılaştığımız; bir tarafından Uzunçayır bir tarafından Keban, bir tarafından Munzur ve Pülümür nehirleriyle su varlığı ve potansiyeli yüksek olan ve bu suretle de zaman zaman boğulma vakalarıyla karşılaştığımız, artan turizm sebebiyle özellikle sarp ve ormanlık coğrafyasında kayıp olaylarına çoklukla sahip olduğumuz Tunceli ilimizde, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanımızın talimat ve direktifleri doğrultusunda ve tüm bakanlıklarımızın katılımıyla en geniş afet tatbikatımızı gerçekleştireceğiz”