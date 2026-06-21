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Spor
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3 sene önce İsmail Kartal Fenerbahçe’sine karşı rezil olmuştu… Şimdi boyundan büyük laflar etti

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3 sene önce İsmail Kartal Fenerbahçe’sine karşı rezil olmuştu… Şimdi boyundan büyük laflar etti

2023’te Spartak Trnava’yı çalıştırırken İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’sine karşı Kadıköy’de 4-0, kendi evinde ise 2-1’lik skorlarla kaybedip elenen Michal Gasparik, bu aralar Gornik Zabrze’yi çalıştırıyor. Gasparik yine Avrupa turnuvalarında Fenerbahçe’nin rakibi olacak. Daha önce temsilcimiz Fenerbahçe’ye karşı istatistik olarak adeta hezimeti yaşayan Gasparik, önceki tecrübelerini görmezden gelerek boyundan büyük laflar etti.

#1
Foto - 3 sene önce İsmail Kartal Fenerbahçe’sine karşı rezil olmuştu… Şimdi boyundan büyük laflar etti

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geleceği Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik eşleşmeyi değerlendirdi.

#2
Foto - 3 sene önce İsmail Kartal Fenerbahçe’sine karşı rezil olmuştu… Şimdi boyundan büyük laflar etti

Polonya basınından Polsat Sport'a konuşan Gasparik, Fenerbahçe'nin oyununun sisteme değil, yıldızlara ve bireysel kaliteye dayandığını öne sürerek, "Fenerbahçe hiçbir zaman sistem açısından güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Sezon öncesi antrenmanları yapacaklar ve hazırlık maçlarındaki performanslarını göreceğiz. İlk on birde kimler vardı ve onlara kimler katılacak... Kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - 3 sene önce İsmail Kartal Fenerbahçe’sine karşı rezil olmuştu… Şimdi boyundan büyük laflar etti

Slovak teknik adam "Gornik'in 2026/2027 sezonunda Avrupa için asgari hedefi nedir?" sorusunu "Hepimiz grup aşamasını hayal ediyoruz. Ancak şimdilik bu iki ayaklı eşleşmeye odaklanmalıyız. Benim küçük hedefim, ikinci maçta bir şeyler için mücadele edebilmemiz." diyerek cevapladı.

#4
Foto - 3 sene önce İsmail Kartal Fenerbahçe’sine karşı rezil olmuştu… Şimdi boyundan büyük laflar etti

Polonya temsilcisinin 33 yaşındaki stoperi Rafal Janicki, sarı lacivertli takımda Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio gibi yıldız oyuncuların bulunduğunun hatırlatılması üzerine "Kante etkileyici ama tek başına maç kazandıramaz, Messi ise kazandırabilir. Fenerbahçe'nin Messi tarzında oynayan, tek başına maç kazandırabilecek oyunculara sahip olmayacağına güveniyorum. Bu tür oyuncular en tehlikeli olanlardır." diye konuştu.

#5
Foto - 3 sene önce İsmail Kartal Fenerbahçe’sine karşı rezil olmuştu… Şimdi boyundan büyük laflar etti

Gasparik ve ekibi Fenerbahçe'yi iyi tanıyor. Zira 2023'te Spartak Trnava'nın başındayken İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. Konferans Ligi H Grubu'ndaki maçları Fenerbahçe kazanmıştı. Kadıköy'deki müsabaka 4-0, deplasmandaki maç ise 2-1 tamamlanmıştı.

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