3 sene önce İsmail Kartal Fenerbahçe’sine karşı rezil olmuştu… Şimdi boyundan büyük laflar etti
2023’te Spartak Trnava’yı çalıştırırken İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’sine karşı Kadıköy’de 4-0, kendi evinde ise 2-1’lik skorlarla kaybedip elenen Michal Gasparik, bu aralar Gornik Zabrze’yi çalıştırıyor. Gasparik yine Avrupa turnuvalarında Fenerbahçe’nin rakibi olacak. Daha önce temsilcimiz Fenerbahçe’ye karşı istatistik olarak adeta hezimeti yaşayan Gasparik, önceki tecrübelerini görmezden gelerek boyundan büyük laflar etti.