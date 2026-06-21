CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş dalga konusu oldu
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendi asli görevlerini bırakıp parti içi klik savaşlarına ve CHP’nin iç işlerine karışmaktan Başkent’i adeta kaderine terk etti. Göreve geldiği günden bu yana dişe dokunur hiçbir vizyon proje üretemeyen, Başkent Ankara’yı adeta kasaba görüntüsüne mahkûm eden CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş skandallarına bir yenisini daha ekledi. Kritik NATO zirvesi öncesi belediye hizmetlerini aksatan CHP’li Mansur Yavaş’ın yapamadıklarını devlet yaptırmaya başladı.