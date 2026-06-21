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CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş dalga konusu oldu

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CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş dalga konusu oldu

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendi asli görevlerini bırakıp parti içi klik savaşlarına ve CHP’nin iç işlerine karışmaktan Başkent’i adeta kaderine terk etti. Göreve geldiği günden bu yana dişe dokunur hiçbir vizyon proje üretemeyen, Başkent Ankara’yı adeta kasaba görüntüsüne mahkûm eden CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş skandallarına bir yenisini daha ekledi. Kritik NATO zirvesi öncesi belediye hizmetlerini aksatan CHP’li Mansur Yavaş’ın yapamadıklarını devlet yaptırmaya başladı.

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Foto - CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş dalga konusu oldu

Kendi belediyesinde hakimiyet kuramayan ve tüm enerjisini CHP içerisindeki koltuk ve güç kavgalarına harcayan Yavaş’ın, uluslararası öneme sahip NATO zirvesi öncesinde şehri hazırlayamadığı ortaya çıktı.

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Foto - CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş dalga konusu oldu

Ülkemizde, 7–8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde başkent Ankara’da çeşitli hazırlık çalışmaları devam ediyor. Zirvenin düzenleneceği bölgelerde ve ana güzergâhlarda çevre düzenleme, temizlik ve peyzaj çalışmalarının hızlandırılırken göreve geldiği günden bu yana başkenti hizmetsiz bırakan ve harabeye çeviren ve aklaşan kritik NATO zirvesi öncesi şehri hazırlamaktan aciz kalan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ortaya çıkan hizmetsizlik manzaralarıyla alay konusu oldu.

#3
Foto - CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş dalga konusu oldu

Parti içi siyasi hesaplar peşinde koşmaktan Ankara’ya çivi dahi çakamayan Mansur Yavaş, vizyonsuzluğuyla sadece Ankara halkını değil, uluslararası misafirlerin gözünde koca bir ülkeyi de mağdur etme noktasına getirdi.

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Foto - CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş dalga konusu oldu

osyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde vatandaşlar, “Kendi belediyesindeki işçiyi çalıştıramayan, şehre bir çeki düzen veremeyen adam mı CHP’yi ya da ülkeyi yönetecek?” diyerek tepkilerini dile getirirken Esra Aydın Hamuşan adlı X kullanıcısı Mansur Yavaş’ın acziyetini gösteren bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında sert ifadeler kullanan Hamuşan adlı kullanıcı, Ankara’nın belediye yönetimi döneminde “hizmet noktasında geri kaldığını” belirterek, yaklaşan NATO Zirvesi kapsamında devlet kurumlarının devreye girdiğini kaydetti.

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Foto - CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş dalga konusu oldu

Söz konusu paylaşımda, belediye ekiplerinin yeterince etkin çalıştırılamadığı belirtilirken, “Ankara CHP yönetiminde o kadar çok hizmetsiz kaldı ki, NATO zirvesi için Mansur’un çalıştıramadığı belediye ekiplerini Devletim çalıştırıyor” ifadelerini kullandı.

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