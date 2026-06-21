İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. Dönem Aşere Takrib icazet merasimi düzenlendi

İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. Dönem Aşere Takrib Sınıfı için icazet merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim kıraat geleneğinin en önemli eğitim basamaklarından biri olan Aşere Takrib icazet programı, yoğun katılım ve manevi bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Reisu’l Kurra Mustafa Demirkan riyasetinde icra edilen merasim, Kur’an tilavetiyle başladı. Programda, hem eğitim sürecini başarıyla tamamlayan talebeler hem de kıraat geleneğinde temayüz etmiş hocalar yer aldı.