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İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. Dönem Aşere Takrib icazet merasimi düzenlendi

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İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. Dönem Aşere Takrib icazet merasimi düzenlendi

İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. Dönem Aşere Takrib Sınıfı için icazet merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim kıraat geleneğinin en önemli eğitim basamaklarından biri olan Aşere Takrib icazet programı, yoğun katılım ve manevi bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Reisu’l Kurra Mustafa Demirkan riyasetinde icra edilen merasim, Kur’an tilavetiyle başladı. Programda, hem eğitim sürecini başarıyla tamamlayan talebeler hem de kıraat geleneğinde temayüz etmiş hocalar yer aldı.

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Foto - İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. Dönem Aşere Takrib icazet merasimi düzenlendi

İcazet merasimi öncesinde Fatih Camii’nde “Kur’an Ziyafeti” programı düzenlendi. İstanbul’un önemli camilerinde görev yapan imam ve müezzinlerin katılımıyla gerçekleştirilen tilavet programı, vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu. Kur’an ziyafeti kapsamında birbirinden farklı makam ve üsluplarla Kur’an-ı Kerim tilavetleri icra edilerek katılımcılara manevi bir atmosfer yaşatıldı. Programda; Recep Yasan, Ayhan Mansız, Muhsin Macit, Mehmet Koçyiğit, Şaban Calayoğlu, İshak Danış, Abdullah Boz, Ali Derman, M. Nurullah Dindar, İhsan Demirci, Ekrem Öztürk, Hasan Kara, Galip Usta, Bünyamin Topçuoğlu, Mehmet Emin Maşalı, Talip Akbal ve Ramazan Pakdil Kur’an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirdi.

#2
Foto - İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. Dönem Aşere Takrib icazet merasimi düzenlendi

Fatih Camii’nde gerçekleştirilen program boyunca Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dinleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Kıraat ilminin inceliklerini yansıtan okumalar, hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından büyük bir huşu ile takip edildi. Tilavetlerin ardından program, Aşere Takrib eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin icazet merasimi için devam etti.

#3
Foto - İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. Dönem Aşere Takrib icazet merasimi düzenlendi

İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen icazet töreni, Kur’an kıraat geleneğinin önemli bir halkası olarak değerlendirildi. Programda, Aşere Takrib eğitimini tamamlayan talebelere icazet belgeleri takdim edildi. Törende yapılan konuşmalarda, kıraat ilminin Kur’an’ın doğru ve usulüne uygun şekilde okunmasındaki önemine dikkat çekildi.

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Foto - İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü 1. Dönem Aşere Takrib icazet merasimi düzenlendi

Ayrıca bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının dini eğitim açısından taşıdığı değer vurgulandı. Merasim, yapılan dualar ve toplu hatimle sona ererken, katılımcılar programdan büyük bir manevi huzurla ayrıldı.

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