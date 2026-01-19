Tunca Vadisi beyaza büründü! Kaçkar eteklerinde rüya gibi manzara
Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırınca, Kaçkar Dağları eteklerindeki Tunca Vadisi de tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
Rize’de aralıklarla süren kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde kışın etkisini iyice hissettirdi.
Kent genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.
Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nin doğu kolunda yer alan Tunca Vadisi de yağışla birlikte beyaza büründü.
Vadide beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları, köy evleri ve yollar, havadan kaydedildi. Doğasıyla ünlü vadide ortaya çıkan seyri doyumsuz manzaralar, görsel şölen oluşturdu.
