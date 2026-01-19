  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Tunca Vadisi beyaza büründü! Kaçkar eteklerinde rüya gibi manzara
DHA Giriş Tarihi:

Tunca Vadisi beyaza büründü! Kaçkar eteklerinde rüya gibi manzara

Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırınca, Kaçkar Dağları eteklerindeki Tunca Vadisi de tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

#1
Foto - Tunca Vadisi beyaza büründü! Kaçkar eteklerinde rüya gibi manzara

Rize’de aralıklarla süren kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde kışın etkisini iyice hissettirdi.

#2
Foto - Tunca Vadisi beyaza büründü! Kaçkar eteklerinde rüya gibi manzara

Kent genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

#3
Foto - Tunca Vadisi beyaza büründü! Kaçkar eteklerinde rüya gibi manzara

Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nin doğu kolunda yer alan Tunca Vadisi de yağışla birlikte beyaza büründü.

#4
Foto - Tunca Vadisi beyaza büründü! Kaçkar eteklerinde rüya gibi manzara

Vadide beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları, köy evleri ve yollar, havadan kaydedildi. Doğasıyla ünlü vadide ortaya çıkan seyri doyumsuz manzaralar, görsel şölen oluşturdu.

