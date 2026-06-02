  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Akşam yemeği için en tehlikeli saatler! Melatonin üretimi başları ve... Yolunuz açık olsun! Bizim Çocuklar Dünya Kupası için ABD’ye gitti Darbeyi vuracaklar! Galatasaray'ın korktuğu senaryo: Alvarez'in yerine Osimhen Tüm Türkiye Galatasaray'dan gelecek bu haberi bekliyordu ve... Köpekbalığı dehşeti plajları boşalttı: 24 saatte peş peşe iki ayrı saldırı iPhone'da reklam dönemi bitti: Artık her uygulama reklamsız olacak Baykar ile yeni ortaklık kurmuşlardı: İsrail'e kısıtlı darbeyi vurdular Küpü gören altın dolu zannetti: İçinden çıkan şey şaşırttı! Görenler gözlerine inanamıyor: Haziran ayında 6 metre kar!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
ABD illallah ettirdi: F-35 planı değiştirildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD illallah ettirdi: F-35 planı değiştirildi

ABD'nin savunma alanındaki sözleşmelere uymaması birçok ülkenin planlarını değiştirmesine sebebiyet veriyor. Son olarak Kanada, ABD uçaklarıyla ilgili yeni karar almak zorunda kaldı.

#1
Foto - ABD illallah ettirdi: F-35 planı değiştirildi

Kanada, daha önce planladığı 88 adet F-35 savaş uçağı alımını önemli ölçüde azaltarak yaklaşık 60 adet Saab Gripen E/F savaş uçağı tedarik etmeye hazırlanıyor. Ottawa yönetimi, Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçaklarından yalnızca 30 adet satın almayı ve kalan ihtiyacını İsveçli Saab tarafından geliştirilen Gripen E/F platformlarıyla karşılamayı planlıyor.

#2
Foto - ABD illallah ettirdi: F-35 planı değiştirildi

Böylece Kanada Hava Kuvvetleri’nin, beşinci nesil F-35 savaş uçakları ile Gripen E/F platformlarından oluşan karma bir savaş uçağı filosuna sahip olması bekleniyor. Kararın arkasında, Kanada’nın ABD savunma sistemlerine olan bağımlılığını azaltma hedefinin bulunduğu belirtiliyor. Ottawa yönetimi bir yandan ABD kaynaklı sistemlere olan stratejik bağımlılığı azaltmaya çalışırken, diğer yandan NATO görevleri için kritik öneme sahip beşinci nesil savaş uçağı kabiliyetlerinden tamamen vazgeçmek istemiyor. Bu nedenle F-35 ve Gripen’in birlikte kullanıldığı karma filo modelinin ön plana çıktığı ifade ediliyor.

#3
Foto - ABD illallah ettirdi: F-35 planı değiştirildi

Gripen E/F’nin daha düşük işletme maliyetleri, daha kısa pistlerden operasyon yapabilme kabiliyeti ve teknoloji transferi imkânlarıyla öne çıktığı belirtilirken; F-35’in ise düşük görünürlük özellikleri, gelişmiş sensör mimarisi ve ağ merkezli harp kabiliyetleri sayesinde kritik görevlerde kullanılabileceği değerlendiriliyor. Kanada, yaşlanan F/A-18 Hornet savaş uçaklarının yerini almak üzere Ocak 2023’te F-35’i resmî olarak seçmişti. Ancak ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri sonrasında Ottawa yönetimi programı yeniden değerlendirme kararı almıştı.

#4
Foto - ABD illallah ettirdi: F-35 planı değiştirildi

Kanada’nın Saab ile yürüttüğü temaslar yalnızca savaş uçaklarıyla sınırlı değil. Kanada Başbakanı Mark Carney, geçtiğimiz günlerde Saab’dan 5- 6 adet GlobalEye Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) uçağı tedarik edeceklerini açıklamıştı. Ottawa yönetimi şimdi ise Gripen savaş uçaklarının olası tedarikiyle birlikte Saab ile savunma alanındaki iş birliğini daha da genişletmeye hazırlanıyor.

#5
Foto - ABD illallah ettirdi: F-35 planı değiştirildi

Değeri 5 milyar Kanada dolarını aşması beklenen GlobalEye programı kapsamında Kanada’nın, Boeing tarafından geliştirilen E-7 Wedgetail ile L3Harris’in Aeris çözümünü değerlendirme dışı bıraktığı bildirildi. Hâlihazırda bağımsız bir havadan erken ihbar ve kontrol filosuna sahip olmayan Kanada’nın bu alanda büyük ölçüde ABD desteğine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Ancak GlobalEye platformlarının envantere girmesiyle birlikte Kanada’nın, havadan erken ihbar ve kontrol görevlerini daha bağımsız şekilde icra edebileceği değerlendiriliyor.

#6
Foto - ABD illallah ettirdi: F-35 planı değiştirildi

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP'de büyük temizlik: Kovuldular
Gündem

Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP'de büyük temizlik: Kovuldular

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına hızlı başladı. Kılıçdaroğlu yönetimi, bayram öncesi 24 personelin işine son verdikten sonra dün d..
Erdem Atay’ın "Geçmiş olsun CHP’ye" sözleri… "Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu"
Gündem

Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay’ın, CHP İstanbul İl Kurultayı ile ilgili rüşvet pazarlığına ilişkin ses kaydını anlatarak, “Ge..
CHP'li belediye AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'li belediye AK Parti'ye geçti

Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü ..
Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki
Gündem

Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı dünyasının fonladığı Kiev rejiminin Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik düzenl..
Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu
Aktüel

Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yol kenarında yardım isteyen bir kişi, kendisini aracına alan sürücüyü silahla vurduktan sonra otomobili gasp eder..
Korsan Özgür'e kötü haber: TBMM CHP’nin grup toplantısını takvimden çıkardı!
Gündem

Korsan Özgür'e kötü haber: TBMM CHP’nin grup toplantısını takvimden çıkardı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye Genel Başkan olarak dönmesinin ardından korsan genel başkan sıfatıyla kendisini CHP Grup Başkanı seçtiren Özgü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23