ABD illallah ettirdi: F-35 planı değiştirildi

Böylece Kanada Hava Kuvvetleri’nin, beşinci nesil F-35 savaş uçakları ile Gripen E/F platformlarından oluşan karma bir savaş uçağı filosuna sahip olması bekleniyor. Kararın arkasında, Kanada’nın ABD savunma sistemlerine olan bağımlılığını azaltma hedefinin bulunduğu belirtiliyor. Ottawa yönetimi bir yandan ABD kaynaklı sistemlere olan stratejik bağımlılığı azaltmaya çalışırken, diğer yandan NATO görevleri için kritik öneme sahip beşinci nesil savaş uçağı kabiliyetlerinden tamamen vazgeçmek istemiyor. Bu nedenle F-35 ve Gripen’in birlikte kullanıldığı karma filo modelinin ön plana çıktığı ifade ediliyor.