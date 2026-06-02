İşte yıllara göre Türkiye'nin en zenginleri! Tam 10 kez ipi göğüsledi!
Yıllara göre Türkiye'nin en zengin isimleri belli olurken, o isim tam 10 kez Türkiye'nin en zengin kişisi ünvanını taşıdı.
YILLAR İÇİNDE SÜREKLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ! Yıllar içinde ekonomik dengelerin, sektörlerin ve şirket değerlerinin değişmesiyle Türkiye'nin en zengin isimleri de farklılaştı. Kimi iş insanları servetlerini katlayarak zirveye yükselirken, kimi isimler ise yerini yeni milyarderlere bıraktı. İşte yıllara göre Türkiye'nin en zengin kişileri ve servet sıralamalarındaki dikkat çeken değişim...
İŞTE YILLARA GÖRE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İNSANI!
2000 | MEHMET EMİN KARAMEHMET - İş İnsanı Mehmet Emin Karamehmet, 1944 yılında Tarsus'ta doğdu. Çukurova Grubu'nun patronu olarak telekomünikasyon, bankacılık ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren Karamehmet, özellikle Turkcell'in kurucuları arasında yer almasıyla tanındı ve uzun yıllar Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterildi.
2001 | MEHMET EMİN KARAMEHMET
2002 | MEHMET EMİN KARAMEHMET
2003 | RAHMİ KOÇ - İş insanı Rahmi Koç, 1930 yılında Ankara’da doğdu. Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından biri olan Koç Holding bünyesinde uzun yıllar üst düzey görevler aldı ve grubun küresel ölçekte büyümesinde önemli rol oynadı. Otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim ve denizcilik gibi birçok alanda faaliyet gösteren Koç Topluluğu ile özdeşleşen Rahmi Koç, Türkiye’nin en zengin ve en etkili iş insanları arasında gösterildi.
2004 | RAHMİ KOÇ
2005 | RAHMİ KOÇ
2006 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN Hüsnü Özyeğin, 1944 yılında İstanbul’da doğdu. Bankacılık sektöründe kariyerine başlayan Özyeğin, özellikle kurucusu olduğu Fiba Holding ile finans, perakende ve gayrimenkul alanlarında yatırımlar yaptı. Türkiye’de modern özel bankacılığın gelişiminde önemli rol oynayan iş insanı, uzun yıllar Türkiye’nin en zengin isimleri arasında yer aldı.
2007 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN
2008 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN
2009 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN
2010 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN
2011 | MEHMET EMİN KARAMEHMET
2012 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN
2013 | FERİT ŞAHENK Ferit Şahenk, 1964 yılında Ankara’da doğdu. Doğuş Grubu’nun yönetimini devralarak bankacılık, medya, turizm, otomotiv ve enerji gibi birçok alanda yatırımları büyüttü. Özellikle Garanti BBVA ile finans sektöründe güçlü bir konuma ulaşan Şahenk, Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında yer aldı.
2014 | MURAT ÜLKER Murat Ülker, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Yıldız Holding bünyesinde gıda, perakende ve tüketim ürünleri alanlarında faaliyet göstererek özellikle Ülker markasını global ölçekte büyüttü. Şirketin uluslararası yatırımlarıyla birlikte Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında uzun yıllar zirvede yer aldı.
2015 | MURAT ÜLKER
2016 | MURAT ÜLKER
2017 | HÜSNÜ ÖZYEĞİN
2018 | MURAT ÜLKER
2019 | ERMAN ILICAK Erman Ilıcak, 1967 yılında Malatya’da doğdu. İnşaat, enerji, sağlık ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Rönesans Holding’in kurucusu olan Ilıcak, özellikle uluslararası projelerle büyüyerek Türkiye’nin en büyük müteahhitlik gruplarından birini oluşturdu ve en zengin iş insanları arasında yer aldı.
2020 | MURAT ÜLKER
2021 | MURAT ÜLKER
2022 | MURAT ÜLKER
2023 | İBRAHİM ERDEMOĞLU
2024 | MURAT ÜLKER
2025 | MURAT ÜLKER
2026 | MURAT ÜLKER- 10 KEZ BİRİNCİ OLDU Murat Ülker son 26 yılda 10 kez Türkiye'nin en zengin insanı olmuştur./ derleyen: haber7
