Baykar ile yeni ortaklık kurmuşlardı: İsrail'e kısıtlı darbeyi vurdular

Haber Merkezi

Geçtiğimiz ay Baykar ile ortaklık kuran Fransızlar, kamuoyunun yoğun tepkisini çeken İsrailli savunma şirketleriyle ilgili önemli bir karara imza attı.

srail Savunma Bakanlığı Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, kararın siyasi ve ticari saiklerle alındığı öne sürülerek sert tepki gösterildi. Açıklamada, "Bu utanç verici bir karardır. Siyasi ve ticari hesapların izlerini taşıyor ve ne yazık ki sürpriz değil. Fransa'nın son yıllarda izlediği ve onu sürekli tarihin yanlış tarafına yerleştiren rahatsız edici yaklaşımın bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Fransa Savunma Bakanlığı ise İsrailli firmaların fuara tamamen yasaklanmadığını, ancak yalnızca hava savunma ve füze savunma sistemleriyle ilgili ekipman ve teknolojileri sergileyebileceklerini duyurdu. Bakanlık, söz konusu kısıtlamaların gerekçesine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmazken, İsrailli resmi heyetlerin fuara katılımının engellenmesine yönelik iddialar hakkında da açıklama yapmadı.

Paris ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler, 2023 yılının sonlarından itibaren belirgin şekilde gerilmeye başladı. Fransa, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarını çeşitli platformlarda eleştirirken, İsrail ve ABD'nin bu yıl İran'a yönelik başlattığı askeri harekâta da mesafeli yaklaşmıştı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl Filistin devletini tanıma kararına da sert tepki göstermişti. Paris yakınlarındaki Villepinte'de düzenlenecek Eurosatory 2026 fuarı, 15 Haziran'da kapılarını açacak.

Fuara organizatörlerin verilerine göre 2.600'den fazla şirketin katılması bekleniyor. Eurosatory, kara sistemleri, savunma teknolojileri ve güvenlik çözümleri alanında dünyanın en büyük uluslararası fuarları arasında gösteriliyor. GDH HABER

Vahap

Utanmazlığın böylesi ancak bu itraillilerde olur siz nasıl insanlarsıniz ki Dünyanın % 90 size karşı ve hakkınızda yüzlerce UCM kararları var süçlü olarak tabii ama yinede siz kendinizi haklı görebiliyorsunuz bu nasıl br kafadır.
