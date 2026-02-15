  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şok eden açıklama: Elektronik harp silahı Discombobulator kullanıldı Mustafa Destici ortalığı salladı! Emekliler için olay teklif Koç Holding'e rekor ceza! Şirketten savunma sanayii kararı Ölüdeniz nefes kesti! Yağmurun ardından büyüleyen manzara Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz Açıklama az önce geldi! S-400'ler devreye girdi, 268 İHA düşürüldü Oktay Saral'dan bir dönem AK Parti'de siyaset yapan isme çok sert tepki: Bu düpedüz ahlaksızlıktır Ali Karahasanoğlu, 'mermi manyağı yaparım' tehdidiyle ilgili şok detayı açıkladı: Yoksa bu yüzden mi şikayetçi olmadılar? Asırlık gelenek! Bursa Ulu Cami’de mahya asıldı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Mustafa Destici ortalığı salladı! Emekliler için olay teklif
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mustafa Destici ortalığı salladı! Emekliler için olay teklif

BBP Lideri Mustafa Destici, en düşük emekli maaşını yeterli bulmadığını belirterek olması gereken rakamı açıkladı.

1
#1
Foto - Mustafa Destici ortalığı salladı! Emekliler için olay teklif

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin olağan il kongresi için gittiği Adana'da gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Destici, emekli maaşları, altyapı sorunları ve nüfus artış hızındaki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Mustafa Destici ortalığı salladı! Emekliler için olay teklif

Son yıllarda en büyük mağduriyetin emeklilerde yaşandığını dile getiren Destici, maaş artışlarında ciddi bir adaletsizlik olduğunu vurguladı. 2023 yılında en düşük emekli maaşı ile memur maaşı arasındaki farkı hatırlatan Destici, bugün gelinen noktada bu uçurumun daha da büyüdüğünü söyledi.

#3
Foto - Mustafa Destici ortalığı salladı! Emekliler için olay teklif

Destici, memur maaşlarına son yıllarda yüzde 100'e varan artış yapılırken emeklilerin aynı oranda korunmadığını belirterek, "Adaletin yeniden sağlanması için en düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalıdır" dedi.

#4
Foto - Mustafa Destici ortalığı salladı! Emekliler için olay teklif

Devletin tüm vatandaşlara eşit mesafede durması gerektiğini ifade eden Destici, emeklilerin haklarının mutlaka teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

#5
Foto - Mustafa Destici ortalığı salladı! Emekliler için olay teklif

"Devlet, babadır; kimseyi mağdur edemez" diyen Destici, emeklinin hakkının kaynak bulunarak ödenmesi gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Olsa dükkan senin diyen çıkmadı mı. Babaları bitmeden bebeleri geldi

Emekli evi olmayana tokiden

Kiradan kurtarmak için özel bir kampanya lazım kiralar cok kiraları kamufule edip kulagı sagır gözü kör oynayanlar kim. Kiralarartış oranı niye yüksek. Hem asgari üçretli hemde calışanın huzurlu aile gecimi için kiraya care niye AB devletlerinde ℅ leri inceleyen yokmu müslümanlıgı yaşamayı zorlaştırıcı siyonist ekonomik oyunu cözemeyen 9 yıldır göz yumanlar ramazanı şerif geliyor hala tedbir diye diye uyutuluyoruz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diy..
İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var
Gündem

İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece’de madde bağımlısı şahıslar polis ekiplerine satırlarla saldırdı. Saldırı sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı...
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı
Gündem

Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı

Jeffrey Epstein skandalı küresel ölçekte yeni belgelerle büyürken, dosyadaki "Türkiye" izini 6 yıl önce ilk kez Gazeteci Talat Atilla kamuoy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23