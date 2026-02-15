Mustafa Destici ortalığı salladı! Emekliler için olay teklif
BBP Lideri Mustafa Destici, en düşük emekli maaşını yeterli bulmadığını belirterek olması gereken rakamı açıkladı.
BBP Lideri Mustafa Destici, en düşük emekli maaşını yeterli bulmadığını belirterek olması gereken rakamı açıkladı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin olağan il kongresi için gittiği Adana'da gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Destici, emekli maaşları, altyapı sorunları ve nüfus artış hızındaki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son yıllarda en büyük mağduriyetin emeklilerde yaşandığını dile getiren Destici, maaş artışlarında ciddi bir adaletsizlik olduğunu vurguladı. 2023 yılında en düşük emekli maaşı ile memur maaşı arasındaki farkı hatırlatan Destici, bugün gelinen noktada bu uçurumun daha da büyüdüğünü söyledi.
Destici, memur maaşlarına son yıllarda yüzde 100'e varan artış yapılırken emeklilerin aynı oranda korunmadığını belirterek, "Adaletin yeniden sağlanması için en düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalıdır" dedi.
Devletin tüm vatandaşlara eşit mesafede durması gerektiğini ifade eden Destici, emeklilerin haklarının mutlaka teslim edilmesi gerektiğini belirtti.
"Devlet, babadır; kimseyi mağdur edemez" diyen Destici, emeklinin hakkının kaynak bulunarak ödenmesi gerektiğini söyledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23