  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şok eden açıklama: Elektronik harp silahı Discombobulator kullanıldı Mustafa Destici ortalığı salladı! Emekliler için olay teklif Koç Holding'e rekor ceza! Şirketten savunma sanayii kararı Ölüdeniz nefes kesti! Yağmurun ardından büyüleyen manzara Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz Açıklama az önce geldi! S-400'ler devreye girdi, 268 İHA düşürüldü Oktay Saral'dan bir dönem AK Parti'de siyaset yapan isme çok sert tepki: Bu düpedüz ahlaksızlıktır Ali Karahasanoğlu, 'mermi manyağı yaparım' tehdidiyle ilgili şok detayı açıkladı: Yoksa bu yüzden mi şikayetçi olmadılar? Asırlık gelenek! Bursa Ulu Cami’de mahya asıldı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Şok eden açıklama: Elektronik harp silahı Discombobulator kullanıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şok eden açıklama: Elektronik harp silahı Discombobulator kullanıldı

ABD Başkanı Donald Trump, elektronik harp teknolojisi olduğu düşünülen “Discombobulator” adlı gizli bir silahın kullanıldığını açıkladı.

#1
Foto - Şok eden açıklama: Elektronik harp silahı Discombobulator kullanıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı operasyonda “Discombobulator” adı verilen gizli bir silah sisteminin kullanıldığını açıkladı.

#2
Foto - Şok eden açıklama: Elektronik harp silahı Discombobulator kullanıldı

Türkiye Today’in haberine göre Trump, söz konusu sistemin Venezuela güçlerinin radar, iletişim ve savunma altyapısını devre dışı bırakarak operasyonun neredeyse çatışmasız şekilde yürütülmesini sağladığını öne sürdü.

#3
Foto - Şok eden açıklama: Elektronik harp silahı Discombobulator kullanıldı

Silahın teknik detaylarının gizli olduğunu belirten Trump, sistemin özellikle Rusya ve Çin yapımı askeri ekipmanları etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

#4
Foto - Şok eden açıklama: Elektronik harp silahı Discombobulator kullanıldı

Uzmanlar ise “Discombobulator”un tek bir yeni silahtan ziyade elektronik harp, siber müdahale ve gelişmiş sinyal bozma teknolojilerinin birleşiminden oluşan bir sistem olabileceğini değerlendiriyor.

#5
Foto - Şok eden açıklama: Elektronik harp silahı Discombobulator kullanıldı

Operasyona ve kullanılan teknolojiye ilişkin resmi teknik veri paylaşılmazken, iddialar Washington’un gelişmiş elektronik harp kapasitesine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD yönetiminden konuyla ilgili ayrıntılı teknik açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Müslüman İstihbarat Teşkilatı

Böyle bir silahı yok ABD'nin.
TÜM YORUMLARA GİT
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diy..
İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var
Gündem

İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece’de madde bağımlısı şahıslar polis ekiplerine satırlarla saldırdı. Saldırı sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı...
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı
Gündem

Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı

Jeffrey Epstein skandalı küresel ölçekte yeni belgelerle büyürken, dosyadaki "Türkiye" izini 6 yıl önce ilk kez Gazeteci Talat Atilla kamuoy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23