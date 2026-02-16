Şok eden açıklama: Elektronik harp silahı Discombobulator kullanıldı
ABD Başkanı Donald Trump, elektronik harp teknolojisi olduğu düşünülen “Discombobulator” adlı gizli bir silahın kullanıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, elektronik harp teknolojisi olduğu düşünülen “Discombobulator” adlı gizli bir silahın kullanıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı operasyonda “Discombobulator” adı verilen gizli bir silah sisteminin kullanıldığını açıkladı.
Türkiye Today’in haberine göre Trump, söz konusu sistemin Venezuela güçlerinin radar, iletişim ve savunma altyapısını devre dışı bırakarak operasyonun neredeyse çatışmasız şekilde yürütülmesini sağladığını öne sürdü.
Silahın teknik detaylarının gizli olduğunu belirten Trump, sistemin özellikle Rusya ve Çin yapımı askeri ekipmanları etkisiz hale getirdiğini iddia etti.
Uzmanlar ise “Discombobulator”un tek bir yeni silahtan ziyade elektronik harp, siber müdahale ve gelişmiş sinyal bozma teknolojilerinin birleşiminden oluşan bir sistem olabileceğini değerlendiriyor.
Operasyona ve kullanılan teknolojiye ilişkin resmi teknik veri paylaşılmazken, iddialar Washington’un gelişmiş elektronik harp kapasitesine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD yönetiminden konuyla ilgili ayrıntılı teknik açıklama yapılmadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23