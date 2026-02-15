  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz Açıklama az önce geldi! S-400'ler devreye girdi, 268 İHA düşürüldü Oktay Saral'dan bir dönem AK Parti'de siyaset yapan isme çok sert tepki: Bu düpedüz ahlaksızlıktır Ali Karahasanoğlu, 'mermi manyağı yaparım' tehdidiyle ilgili şok detayı açıkladı: Yoksa bu yüzden mi şikayetçi olmadılar? Asırlık gelenek! Bursa Ulu Cami’de mahya asıldı Maliyetler norminal değeri aştı: İki madeni paranın basımı durduruldu MHP Lideri Bahçeli o diziye 'hayran' kaldı: Başrol oyuncusunu aradı Kartpostallık görüntü! Baharın rengi yaylaya yayıldı Robert Fico'dan gündemi sarsacak 'Türkiye' çıkışı: Birileri oraya gelip bunu yapamazsınız dedi
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Açıklama az önce geldi! S-400'ler devreye girdi, 268 İHA düşürüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Açıklama az önce geldi! S-400'ler devreye girdi, 268 İHA düşürüldü

S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinin devreye alındığı saldırıda çok sayıda insansız hava aracı vurularak düşürüldü. Saldırıyla ilgili şok detaylar paylaşıldı.

1
#1
Foto - Açıklama az önce geldi! S-400'ler devreye girdi, 268 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

#2
Foto - Açıklama az önce geldi! S-400'ler devreye girdi, 268 İHA düşürüldü

Bugün yerel saatle 09.00'dan 20.00'ye kadar 268 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların 15'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

#3
Foto - Açıklama az önce geldi! S-400'ler devreye girdi, 268 İHA düşürüldü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

#4
Foto - Açıklama az önce geldi! S-400'ler devreye girdi, 268 İHA düşürüldü

Bakanlık, dün yerel saatle 23.00'ten bugün 09.00'a kadar Ukrayna'ya ait 156 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest
Gündem

Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest

TRT programında ödül alan eski Microsoft mühendisi Ibtihal Abousaad, İsrail’le işbirliğine karşı yaptığı protesto nedeniyle işten çıkarıldığ..
‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diy..
‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…
Gündem

‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' ve 'İstanbul'da Bir Olmak' temasıyla düzenlenen Maha..
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23