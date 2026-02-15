Açıklama az önce geldi! S-400'ler devreye girdi, 268 İHA düşürüldü
S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinin devreye alındığı saldırıda çok sayıda insansız hava aracı vurularak düşürüldü. Saldırıyla ilgili şok detaylar paylaşıldı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.
Bugün yerel saatle 09.00'dan 20.00'ye kadar 268 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların 15'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Bakanlık, dün yerel saatle 23.00'ten bugün 09.00'a kadar Ukrayna'ya ait 156 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
