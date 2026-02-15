  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz

Türkiye'nin ısrarla almak istediği F-35 savaş uçaklarıyla ilgili Hollanda Savunma Bakanı Gijs Tuinman'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

#1
Foto - Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz

Hollanda Savunma Bakanı Gijs Tuinman, Avrupa ülkelerinin F-35 sistemlerini ABD onayı olmadan değiştirme ihtimali sorulduğunda, teknik olarak bu tür müdahalelerin mümkün olabileceğini ima etti.

#2
Foto - Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz

Hollanda Savunma Bakanı Gijs Tuinman, F-35 jetleri için yazılım bağımsızlığının mümkün olabileceğine dair ipuçları verdi. Kelimenin tam anlamıyla "F-35'i hapishaneden çıkarabilirsiniz" dedi.

#3
Foto - Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz

BNR Nieuwsradio podcast yayınında konuşan Tuinman, F-35’in yazılım kontrolüne ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınmakla birlikte, yazılım üzerinde teknik müdahale imkanına atıfta bulundu.

#4
Foto - Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz

Avrupa ülkelerinin F-35 uçaklarını ABD onayı olmadan modifiye edip edemeyeceği sorusuna yanıt veren Tuinman, konunun yalnızca teknik değil aynı zamanda siyasi bir mesele olduğuna işaret etti. Tuinman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu asıl mesele değil… Amerikalıların gerçek tutumlarını gösterip göstermeyeceklerini göreceğiz.

#5
Foto - Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz

Bu açıklama, Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki savunma teknolojisi bağımlılığı ve yazılım kontrolü konularında süregelen tartışmaların ortasında geldi. Tuinman, F-35’in yazılım mimarisine ilişkin değerlendirmesinde, akıllı telefonlara yönelik “jailbreak” benzetmesini kullanarak teknik müdahale olasılığına değindi. Tuinman, podcast yayınında şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz

Aslında söylememem gereken bir şey söyleyeceğim, ama yine de söyleyeceğim. Tıpkı iPhone’unuz gibi, bir F-35’e jailbreak yapabilirsiniz. Daha fazlasını söylemeyeceğim. Bu ifade, F-35 savaş uçaklarının yazılım mimarisinin tamamen kapalı bir sistem olmadığı ve teknik olarak bazı seviyelerde müdahale imkanının bulunabileceğine yönelik bir değerlendirme olarak yorumlandı.

#7
Foto - Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz

F-35 savaş uçakları, uçuş kontrolü, görev sistemleri, sensör füzyonu ve silah entegrasyonu dahil olmak üzere birçok kritik fonksiyonu gelişmiş yazılım altyapısı üzerinden yönetiyor. Bu nedenle yazılım erişimi ve kontrolü, platformu kullanan ülkeler açısından stratejik öneme sahip bulunuyor.

#8
Foto - Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz

Hollanda, F-35 programının ortak ülkeleri arasında yer alırken, Avrupa’da birçok ülke hava kuvvetlerini bu platform ile modernize ediyor.

#9
Foto - Türkiye'nin ısrarla almak istediği savaş uçaklarında büyük soru işareti: Hapishaneden çıkarabiliriz

KAYNAK: GDH HABER

