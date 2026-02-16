  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Rusya'dan olay Türkiye kararı! Uçaklar peş peşe havalanacak
Haber Merkezi

Rusya'dan olay Türkiye kararı! Uçaklar peş peşe havalanacak

Rusya'nın önemli havayolu devlerinden birisi olan Aeroflot, Türkiye ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Rusya'dan olay Türkiye kararı! Uçaklar peş peşe havalanacak

Aeroflot, 29 Mart’tan itibaren Soçi–İstanbul arasında Airbus A320 uçaklarla günlük direkt seferlere başlıyor.

#2
Foto - Rusya'dan olay Türkiye kararı! Uçaklar peş peşe havalanacak

Rusya’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Aeroflot, Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Soçi ile İstanbul arasında direkt tarifeli uçuşlara başlamak üzere bilet satışlarını açtı.

#3
Foto - Rusya'dan olay Türkiye kararı! Uçaklar peş peşe havalanacak

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni hat 29 Mart itibarıyla devreye girecek ve Sochi Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasında karşılıklı olarak her gün düzenlenecek. Yeni hatta Aeroflot filosunda yer alan Airbus A320 tipi dar gövdeli uçaklar görev yapacak. Uçaklarda Business ve Ekonomi sınıfı olmak üzere iki kabin seçeneği sunulacak. Biletleme işlemleri ise şirketin resmi internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

#4
Foto - Rusya'dan olay Türkiye kararı! Uçaklar peş peşe havalanacak

Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Soçi ile İstanbul arasında açılacak yeni direkt hat, yaz sezonu öncesinde yolcu talebini artırması beklenen adımlar arasında yer alıyor. Yeni bağlantının turizm ve iş amaçlı seyahatleri desteklemesi öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
