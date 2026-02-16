Rusya'dan olay Türkiye kararı! Uçaklar peş peşe havalanacak

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni hat 29 Mart itibarıyla devreye girecek ve Sochi Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasında karşılıklı olarak her gün düzenlenecek. Yeni hatta Aeroflot filosunda yer alan Airbus A320 tipi dar gövdeli uçaklar görev yapacak. Uçaklarda Business ve Ekonomi sınıfı olmak üzere iki kabin seçeneği sunulacak. Biletleme işlemleri ise şirketin resmi internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.